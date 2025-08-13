Tegnap a Román Labdarúgó-szövetség székhelyén kisorsolták a teremlabdarúgó 1. Liga 2025–2026. évi idényének menetrendjét. Az augusztus utolsó hétvégéjén rajtoló bajnokságban a tavalyhoz hasonlóan idén is nyolc csapat nevezett, köztük a Mánya Szabolcs irányította Sepsi-SIC, amely az előző szezonban a negyedik helyen végzett. A sepsiszentgyörgyi együttes az első fordulóban a Dévai Autobergamo ellen játszik a Szabó Kati Sportcsarnokban, míg a második körben a Luceafărul Buzău vendégeként lép pályára.

Az idény augusztus 26-án a Szuperkupa-mérkőzéssel rajtol, amelyen a bajnok Galaci United és a Román Kupa-győztes VSK Székelyudvarhely csap össze a Szabó Kati Sportcsarnokban. Néhány nappal később elrajtol az élvonalbeli bajnokság is, amelynek február 22-ig tartó alapszakaszában oda- és visszavágót rendeznek. Izgalmasabbá teszi a pontvadászatot, hogy a rájátszás előtt megfelezik az addig begyűjtött pontokat, ezt követően az első négy a felsőházban, az 5–8. helyezettek az alsóházban folytatják a küzdelmet. A csapatok a playoffban és a playoutban egyaránt háromszor játszanak egymással, így újabb kilenc fordulóra kerül sor. Végül a nyolcadik helyen záró alakulat búcsúzik, ezáltal jövőben a másodosztályban szerepelhet.

A harmadik idényére készülő zöld-fehér mezes gárda hazai környezetben kezdi a bajnokságot, a Dévai Autobergamo látogat Háromszékre, aztán az első idegenbeli összecsapását az előző szezonban az utolsó helyen végző Luceafărul Buzău ellen vívja. A harmadik fordulóban a címvédő Galaci United érkezik a Szabó Kati Sportcsarnokba, majd Mánya Szabolcs legénysége a West Déva vendégeként küzd a pontokért. A sepsiszentgyörgyi teremlabdarúgókra a folytatásban két hazai találkozó vár, előbb a kiváló játékoskerettel rendelkező Marosvásárhelyi VSK, ezután a Mausoleul Mărășești együttesét fogadják. Az odavágó utolsó köre november 2-án lesz, ekkor a Sepsi-SIC székely rangadót játszik a VSK Székelyudvarhely otthonában.

A sepsiszentgyörgyi csapat programja az alapszakaszban: * 1. forduló (augusztus 31.): Sepsi-SIC–Dévai Autobergamo * 2. forduló (szeptember 7.): Luceafărul Buzău–Sepsi-SIC * 3. forduló (szeptember 28.): Sepsi-SIC–Galaci United * 4. forduló (október 5.): West Déva–Sepsi-SIC * 5. forduló (október 12.): Sepsi-SIC–Marosvásárhelyi VSK * 6. forduló (október 26.): Sepsi-SIC–Mausoleul Mărășești * 7. forduló (november 2.): VSK Székelyudvarhely–Sepsi-SIC * 8. forduló (november 16.): Dévai Autobergamo–Sepsi-SIC * 9. forduló (november 23.): Sepsi-SIC–Luceafărul Buzău * 10. forduló (november 30.): Galaci United–Sepsi-SIC * 11. forduló (december 7.): Sepsi-SIC–West Déva * 12. forduló (december 14.): Marosvásárhelyi VSK–Sepsi-SIC * 13. forduló (február 15.): Mausoleul Mărășești–Sepsi-SIC * 14. forduló (február 22.): Sepsi-SIC–VSK Székelyudvarhely.