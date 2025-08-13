Miklós Ervin elmondta, a fiatal István Sándor mellett három alapemberük távozott. Molnár Zsombor visszautasíthatatlan ajánlatot kapott Brassóból, valamint Részegh Zsolt és Márton Koppány különböző okok miatt abbahagyja pályafutását. Pozitívum, hogy sikerült egy újabb sepsiszentgyörgyi játékost hazacsábítaniuk, Kertész Ákost, ezáltal lehetőséget adva egy újabb háromszéki fiatalnak a bizonyításra a felnőtt mezőnyben. „Sokat gondolkodtunk a jövőnkön, ezért az idény közben és végén is jeleztük az Erste Liga vezetősége felé, hogy átvennénk a Ferencváros helyét, egyelőre viszont nem csatlakozhatunk a magyar–román bajnoksághoz. Közölték, ha továbbra is a fejlődés útján haladunk, akkor a következő szezontól lehetőségünk lesz bekapcsolódni. Ennek fényében idén nyártól megkezdjük a felzárkózást, a távozókat helyettesítve három légióssal erősítünk” – fogalmazott.

A klubelnök a két újonccal és a lebonyolítással kapcsolatban hozzátette, örülnek, hogy a Román Jégkorongszövetségnél a befektetett munka meghozta az eredményt, és visszatért a Sapientia U23, valamint csatlakozott egy újabb bukaresti együttes. Emiatt a küzdelemsorozatot is jobban meg lehetett tervezni, alsó- és felsőházban gondolkodhattak, sikerült egy olyan programot összeállítaniuk, ahol egyaránt figyelembe vették a nagyobb és kisebb költségvetésű alakulatok érdekeit, ráadásul szerinte sportszakmai szempontból is érdekes idénynek néznek elébe. Hangsúlyozta: az Erste Liga szünetel, amikor a román bajnokság felsőházát és négyes döntőjét rendezik, amelyre március elején kerül sor, ezt követően pedig folytatódik a magyar–román pontvadászat.

„Nem titkolt célunk, hogy felzárkózzunk az Erste Ligában szereplő csapatokhoz, igyekszünk belföldön a középmezőny élére törni, illetve kivívni és bizonyítani, hogy megérdemeljük a csatlakozást. A Román Kupában és a román bajnokságban is négyes döntőbe jutnánk, ezért pedig mindent megteszünk. A magunk része adott, tudjuk, mire vagyunk képesek, azonban minden ellenfelünket teljesen nem ismerjük. Fel szeretnénk venni a harcot, és adott esetben borsot is törnénk a három erős rivális orra alá, ám hangsúlyozom: továbbra is a fejlődés útján járunk, nagyrészt fiatal játékosokat foglalkoztatunk, ezért is fontos, hogy küzdelmes mérkőzéseket játsszunk a papíron esélyesebbnek tartott vetélytársakkal” – nyilatkozta Miklós Ervin.