Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Labdarúgás, SzuperkupaA párizsi és a londoni együttes is először nyerhet

2025. augusztus 13., szerda, Sport

A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain és az Európa-ligában címvédő Tottenham Hotspur is először nyerheti meg az európai Szuperkupát, amelyben francia–angol párharcra még egyszer sem került sor. A ma 22 órától az udinei Stadio Friuliban rendezendő összecsapást a portugál Joao Pinheiro vezeti. A találkozót a Digi Sport 1, a Prima Sport 1 és az RTL+ élőben közvetíti.

  • Fotó: Facebook / UEFA Champions League
    Fotó: Facebook / UEFA Champions League

A tizenháromszoros francia bajnok 1996-ban Kupagyőztesek Európa Kupája-győztesként (KEK) már játszott a serlegért, ám az akkor még oda-vissza vágó rendszerben kétszer is kikapott az olasz Juventus együttesétől. Most a májusi, története első BL-sikerének köszönhetően lesz érdekelt Luis Enrique vezetőedző csapata, amely a kegyvesztetté vált Gianluigi Donnarumma nélkül lép pályára, mivel kitették a keretből. Bár a hetvennégyszeres olasz válogatott hálóőr szerződése jövő nyárig érvényes, a spanyol szakember döntése jelzésértékű, így a nyáron 55 millió euróért vásárolt francia Lucas Chevalier lehet az első számú kapus.

A francia bajnokság csak a hétvégén kezdődik, viszont a címvédő a nyáron nemcsak edzőmérkőzésekkel készült az idényre, hanem részt vett az Egyesült Államokban rendezett klubvilágbajnokságon. Csoportjából az első helyen került a kieséses szakaszba, amelyben imponáló játékkal jutott a döntőig, ugyanis az Inter Miami (4–0), a Bayern München (2–0) és a Real Madrid (4–0) ellen sem kapott gólt. A fináléban aztán 3–0 arányú vereséget szenvedett a Chelsea alakulatától.

A Tottenham Hotspur még sosem játszott európai Szuperkupát. A kétszeres angol bajnok májusban a Manchester United ellen ünnepelhetett Európa-liga-győzelmet, amelyet elődjével, az UEFA-kupa kétszeri megnyerésével (1972, 1984) összességében harmadszor hódított el. A Premier League-idény szintén a hétvégén kezdődik, amely előtt Thomas Frank vezetőedző számára a rengeteg sérült pótlása jelenthet nehézséget. Az előzetes hírek szerint Radu Drăgușin, a skót Matthew Craig, a spanyol Bryan Gil, a svéd Dejan Kulusevski, az angol James Maddison, az izraeli Manor Solomon és a japán Takai Kota sem léphet pályára.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-13 08:00 Cikk megjelenítése: 426 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1136
szavazógép
2025-08-13: Sport - Miska Brigitta:

Felzárkóznának az élmezőnyhöz (Jégkorong)

A szeptemberi idényrajtra készülő Háromszéki Ágyúsok a nyár folyamán távozó három alapemberüket légiósokkal helyettesítik – közölte Miklós Ervin, a háromszéki csapat elnöke. A klubvezető kiemelte, ötödik idényükben az a céljuk, hogy felzárkózzanak az Erste Ligában szereplő gyergyószentmiklósi, brassói és csíkszeredai együtteshez.
2025-08-13: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Hullócsillagok éjszakája 
A Benedek-mezőn a Ve­ga csillagvizsgálónál ma 21.30-tól különleges nyári égi esemény figyelhető meg. A csillaghullás-rajongók közösen leshetik a Perseidákat, megnézhetik a Holdat és a Szaturnuszt, és ha van türelmük reggelig, akkor a Vénuszt és a Jupitert is.
rel="noreferrer"