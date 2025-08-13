A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain és az Európa-ligában címvédő Tottenham Hotspur is először nyerheti meg az európai Szuperkupát, amelyben francia–angol párharcra még egyszer sem került sor. A ma 22 órától az udinei Stadio Friuliban rendezendő összecsapást a portugál Joao Pinheiro vezeti. A találkozót a Digi Sport 1, a Prima Sport 1 és az RTL+ élőben közvetíti.

A tizenháromszoros francia bajnok 1996-ban Kupagyőztesek Európa Kupája-győztesként (KEK) már játszott a serlegért, ám az akkor még oda-vissza vágó rendszerben kétszer is kikapott az olasz Juventus együttesétől. Most a májusi, története első BL-sikerének köszönhetően lesz érdekelt Luis Enrique vezetőedző csapata, amely a kegyvesztetté vált Gianluigi Donnarumma nélkül lép pályára, mivel kitették a keretből. Bár a hetvennégyszeres olasz válogatott hálóőr szerződése jövő nyárig érvényes, a spanyol szakember döntése jelzésértékű, így a nyáron 55 millió euróért vásárolt francia Lucas Chevalier lehet az első számú kapus.

A francia bajnokság csak a hétvégén kezdődik, viszont a címvédő a nyáron nemcsak edzőmérkőzésekkel készült az idényre, hanem részt vett az Egyesült Államokban rendezett klubvilágbajnokságon. Csoportjából az első helyen került a kieséses szakaszba, amelyben imponáló játékkal jutott a döntőig, ugyanis az Inter Miami (4–0), a Bayern München (2–0) és a Real Madrid (4–0) ellen sem kapott gólt. A fináléban aztán 3–0 arányú vereséget szenvedett a Chelsea alakulatától.

A Tottenham Hotspur még sosem játszott európai Szuperkupát. A kétszeres angol bajnok májusban a Manchester United ellen ünnepelhetett Európa-liga-győzelmet, amelyet elődjével, az UEFA-kupa kétszeri megnyerésével (1972, 1984) összességében harmadszor hódított el. A Premier League-idény szintén a hétvégén kezdődik, amely előtt Thomas Frank vezetőedző számára a rengeteg sérült pótlása jelenthet nehézséget. Az előzetes hírek szerint Radu Drăgușin, a skót Matthew Craig, a spanyol Bryan Gil, a svéd Dejan Kulusevski, az angol James Maddison, az izraeli Manor Solomon és a japán Takai Kota sem léphet pályára.