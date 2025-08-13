Hullócsillagok éjszakája A Benedek-mezőn a Ve­ga csillagvizsgálónál ma 21.30-tól különleges nyári égi esemény figyelhető meg. A csillaghullás-rajongók közösen leshetik a Perseidákat, megnézhetik a Holdat és a Szaturnuszt, és ha van türelmük reggelig, akkor a Vénuszt és a Jupitert is.

Gyűjtés az árvíz sújtotta falvaknak

A Sepsi Value Centre a Kovászna Megyei Vöröskereszttel karöltve támogatja az áradások által súlyosan érintett Kovászna megyei falvakat. Ma 9–21 óráig az Oltmező úton található Sepsi Value Centre bevásárlóközpont folyosóján külön urnában lehet elhelyezni tartós élelmiszert (konzerv, cukor, olaj, liszt, tésztafélék stb.), tisztálkodási termékeket, iskolai felszereléseket.

Kriza János-szobor avatása, konferencia

A Magyar Unitárius Egyház 2025-öt Kriza János-emlékévvé nyilvánította, megemlékezve a néprajzkutató, teológus és püspök halálának 150. évfordulójáról. Az egész éves programsorozat augusztusban két kiemelt eseménnyel folytatódik: Torockón szobrot avatnak Kriza János tiszteletére, Kolozsváron kétnapos tudományos konferencián idézik fel sokoldalú örökségét.

Augusztus 17-én a torockói unitárius templom udvarán kerül sor a Kriza-szobor ünnepélyes leleplezésére. Az ünnepség áhítattal és köszöntőkkel kezdődik, majd a helyi gyermekek műsora idézi meg a püspök szellemiségét, végül szeretetvendégség zárja az alkalmat.

Augusztus 18–19-én a kolozsvári Vallásszabadság Háza ad otthont a Kriza János, a teológus és néprajzkutató című konferenciának. A rendezvény első napján az áhítatot Kovács István püspök tartja, majd a megnyitón és tárlatmegnyitón köszöntőt mond Németh Zsolt országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, Kovács István püspök, valamint Jakab Albert Zsolt, a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke. Az emlékkonferencia nyitóprogramja egy felolvasószínházi előadás Marosán Csaba színművész tolmácsolásában, aki irodalmi eszközökkel hozza közel Kriza életét és munkásságát. Az előadásban pillanatképek bontakoznak ki Kriza szülőföldjéről, Erdővidékről – a tájról, amely természeti szépségeivel és gazdag folklórkincsével inspirálta élete nagy művét, a Vadró­zsákat. A továbbiakban Szabó Előd székelykeresztúri lelkész előadásában a Vadrózsák gyűjtemény üzenetét vizsgálja, és azt, mit tanulhatunk belőle ma. A tudományos programban Szakál Anna a Kriza által szervezett gyűjtőhálózatot és a korabeli erdélyi folklórkutatás hátterét mutatja be; Olosz Katalin a Kriza-hagyaték sorsáról és eddig kevéssé ismert történeteiről beszél; Rácz Norbert Zsolt Kriza teológusi munkásságát helyezi megvilágításba; Molnár Lehel az 1868. évi unitárius emlékzsinat és a közösségi identitás összefüggéseit vizsgálja, Kelemen László pedig Kriza hatását elemzi a mai hagyományőrzésre és a népi kultúra megőrzésére.

Zene

EGY NŐ ÉLETE A ZENÉN KERESZTÜL 2. Ma 19 órától az Egy nő élete a zenén keresztül 2. című, rendkívüli zenei produkcióra hívja a közönséget az Árkosi Kulturális Központ (Sepsiszentgyörgy, Zeneház, Olt utca 6 szám). Előadók: Adriana Festeu mezzoszoprán, a londoni Királyi Zeneakadémia tanára és Anca Preda zongoraművész, a Brassói Transilvania Egyetem zenetanszékének tanára. Műsoron Mozart-, Chaminade-, Dvořák-, Sibelius-, Beach-, Hahn-, Yardier-, Britten-, Montsalvage-, Donceanu-, Enescu- és Rahmanyinov-szerzemények, amelyek összefűzve egy női élet ábrázolását eredményezik. A helyek száma korlátozott, jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 30 lej.

JAZZKONCERT. A sepsiszentgyörgyi Bábelben (Csíki utca 21. szám) augusztus 20-án, szerdán 20 órától a Tango Jazz Quartet (ARG) koncertezik. A formáció a tangó dallamos és ritmikai mintáit ötvözi a jazz harmóniáival és improvizációi­val. Ez az új megközelítés a tangóhoz és a jazzhez lelkes fogadtatásban részesült Argentínában és nemzetközi szinten is. A Tango Jazz Quartet zenéje a hagyományos tangótól Astor Piazzolla műveiig terjed, miközben sosem hagyja el a jazz világát.

Múzeum

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum augusztus 15-én, pénteken, Nagyboldogasszony napján is várja látogatóit a Kós Károly utcai főépületében 9 és 17 óra között. Bővebben a látogatható kiállításokról a www.sznm.ro oldalon lehet tájékozódni.

Hitvilág

ÉLET A LÉLEKBEN-ÜNNEP. Sepsiszentgyörgyön az Élet a Lélekben imacsoport ma ünnepli fennállásának 31. évét. Az évforduló alkalmából találkozót tartanak a Krisztus Király-plébániatemplomban, ahol 17 órától szentségimádás, 18 órától hálaadó szentmise, utána pedig tanúságtételek és dicsőítés lesz. Az ünnepi szentmise szónoka Takó István helyi plébános. Várnak mindenkit a hálaadásra és a közös ünneplésre. Bővebben az eseményről az

eletalelekben.ro honlapon olvashatnak.

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi belvárosi templomban ma 19 órától kezdődik a szentség­imádás/virrasztás. ♦ Augusztus 15-én, pénteken Nagyboldogasszony kötelező főünnepe. Mivel állami munkaszüneti nap is, szentmisék 8, 10 és 18 órától lesznek.

MindFormers jövőfesztivál Sepsiszentgyörgyön

A MindFormers egy olyan esemény, amely gondolkodásra, párbeszédre és új nézőpontokra épít. Sepsiszentgyörgy ad otthont ennek a különleges találkozásnak augusztus 28–30. között a dohánygyár épületében. Itt nem előadások, hanem beszélgetések születnek, nem kész válaszokat kapnak, hanem inspirációt. Nappal közösen gondolkodnak, este közösen töltődnek zenével, jó társaságban. A MindFormers egy futuretainment, a jövő, a szórakozás, a gondolat és az élmény találkozása. Egy tudásfórum, ahol a világ dolgairól beszélnek, de nem elidegenítve, nem távolról, hanem úgy, ahogyan az érint minket. Egy jövőfesztivál, amely a hangos színpadok mellett a hangos gondolatokra épít. Diákoknak és tanároknak a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jegyek az eventim.ro oldalon kaphatók, honlap: mindformers.ro.

Autós-motoros találkozó Krasznán

Augusztus 23-án, szombaton 10 órától a krasznai sportreptér (Aerodrom Crasna) egy napra az autós és motoros kultúra központjává alakul. Első alkalommal rendezik meg a Drive and Fly-t, egy olyan eseményt, amely kifejezetten azoknak szól, akiknek a gép nemcsak közlekedési eszköz, hanem szenvedély, önkifejezés és életforma. Szervező a SilvaFun Egyesület, az esemény megálmodója és fő szervezője pedig a mindössze húszas évei elején járó Cseke Armand – egy fiatal srác, aki gyerekkora óta benzin- és olajillatban él. Amit a Drive and Fly ígér: tuning-, oldtimer és sportautók, valamint motorok kiállítása – a klasszikustól a legmodernebbig; különböző versenyek és játékos megmérettetések a résztvevőknek; korlátlan bemutatkozási lehetőség a sportreptér területén; zene, finom ételek és italok, igazi fesztiválhangulat; ingyenes, de regisztrációhoz kötött részvétel. Regisztráció és részletek: silvafun.ro/driveandfly.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön ma 8–13 óráig a Csíki utcában (Sepsi Aréna és OSK-stadion), illetve a Forrás, az Oltmező és az Albert Álmos utcában; Gidófalván és Fotoson 14-én, csütörtökön 9–14 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Illyefalván, csütörtökön Aldobolyban és Sepsiszentkirályban. Honlap: tega.ro.

ELMARAD szerkesztőségünk­ben a mai ingyenes jogi tanácsadás.

HUMORPINCE ÉS CSEREBERE­KLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban ma 16 órakor Cserebere Klub; 18 órától a humorkedvelőket várják a Humorpincébe.

ZÁRVA A MOZI. A sepsiszentgyörgyi Művész mozi augusztus 15-ig zárva tart.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Stadion utcai Szemerja gyógyszertár (0267 313 942) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György urcai Ambrózia II. gyógyszertár tart nyitva.