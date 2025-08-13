Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Mit főzzünk ma?

2025. augusztus 13., szerda

Hozzávalók: 60 dkg borjúhús, 20 dkg csiperkegomba, 1 közepes fej hagyma, 50 dkg krumpli, 2 murok, 1 dl olaj, 2 liter marhahúsalaplé, 1 dl tejföl, só, bors, pirospaprika, 1 evőkanál gulyáskrém, őrölt köménymag.

Elkészítése. A hagymát kockára vágjuk, az olajon üvegesre dinszteljük, megszórjuk pirospaprikával, összekeverjük, hozzáadjuk a szintén kockára vágott húst, majd többször megkavarva a saját levében félpuhára pároljuk. Ekkor sózzuk, borsozzuk, megszórjuk őrölt köménnyel, beletesszük a kockára vágott murkot és a felkockázott krumplit, feltöltjük forró alaplével, majd felforraljuk. Amikor már jól fő a leves, beletesszük a felszeletelt gombát, ízesítjük gulyáskrémmel, majd addig főzzük, amíg minden megpuhul. A végén megkóstoljuk, még sózzuk, borsozzuk, őrölt köménnyel fűszerezzük, ha szükséges. Ezután a tejfölt feloldjuk kevés forró levesben, majd visszatöltjük az edénybe, és kiforraljuk. Friss kenyérrel, finomra aprított petrezselyemzölddel megszórva tálaljuk.

Termesztett csiperke helyett elkészíthető erdei gombából is, úgy még ízletesebb.

Mennyiség: 5 személy

Elkészítési idő: 1,5 óra

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető
a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

Hozzászólások
