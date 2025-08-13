Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2025. augusztus 13., szerda, Szabadidő
  Városban legelésző lovak. Fotó: Szekeres Attila
    Városban legelésző lovak. Fotó: Szekeres Attila
2025-08-13: Szabadidő - :

Mit főzzünk ma? (Gombás gulyás)

Hozzávalók: 60 dkg borjúhús, 20 dkg csiperkegomba, 1 közepes fej hagyma, 50 dkg krumpli, 2 murok, 1 dl olaj, 2 liter marhahúsalaplé, 1 dl tejföl, só, bors, pirospaprika, 1 evőkanál gulyáskrém, őrölt köménymag.
2025-08-13: Nyílttér - :

Zarándoklat a Mária Úton

„Zarándoklat: testet próbáló, lelket emelő találkozás Istennel” – e gondolat jegyében szervezi meg idén is a Romániai Mária Út Egyesület az 1 Úton Zarándoklatot, amelyre augusztusban és szeptemberben kerül sor a Mária Úton a Kárpát-medence számos pontján. Immáron a tizenkettedik nagy népszerűségnek örvendő rendezvény résztvevői idén „a remény zarándokai” mottóval indulnak útnak – olyan időkben, amikor különösen nagy szükségünk van a hitből fakadó derűre, a közösség erejére és az isteni gondviselésbe vetett bizalomra.
