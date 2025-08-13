A nap fotója

Következő írásunk

„Zarándoklat: testet próbáló, lelket emelő találkozás Istennel” – e gondolat jegyében szervezi meg idén is a Romániai Mária Út Egyesület az 1 Úton Zarándoklatot, amelyre augusztusban és szeptemberben kerül sor a Mária Úton a Kárpát-medence számos pontján. Immáron a tizenkettedik nagy népszerűségnek örvendő rendezvény résztvevői idén „a remény zarándokai” mottóval indulnak útnak – olyan időkben, amikor különösen nagy szükségünk van a hitből fakadó derűre, a közösség erejére és az isteni gondviselésbe vetett bizalomra.