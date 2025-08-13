Zarándoklat a Mária Úton

„Zarándoklat: testet próbáló, lelket emelő találkozás Istennel” – e gondolat jegyében szervezi meg idén is a Romániai Mária Út Egyesület az 1 Úton Zarándoklatot, amelyre augusztusban és szeptemberben kerül sor a Mária Úton a Kárpát-medence számos pontján. Immáron a tizenkettedik nagy népszerűségnek örvendő rendezvény résztvevői idén „a remény zarándokai” mottóval indulnak útnak – olyan időkben, amikor különösen nagy szükségünk van a hitből fakadó derűre, a közösség erejére és az isteni gondviselésbe vetett bizalomra.

Talán soha nem volt még ennyire időszerű ez a gondolat. A zarándoklatokon különleges útra indulunk. Egy olyan útra, amelynek minden lépése túlmutat önmagán. Nem csupán kilométereket teszünk meg – hanem lelkünket is elindítjuk egy mélyebb, igazabb irányba.

A világ körülöttünk gyakran bizonytalanná, kiszámíthatatlanná válik. Olykor úgy érezhetjük, mintha a jövő ködbe borulna, mintha elhalványulna a remény fénye. De éppen ilyenkor van szükség arra, hogy megálljunk, elcsendesedjünk és újra meghalljuk Isten hívását: „Ne félj, mert veled vagyok!” A remény nem naivitás. A remény nem az, hogy homokba dugjuk a fejünket. A keresztény remény erő, szelíd bizalom, az ígéretbe kapaszkodó hit. Az a hit, hogy Isten jelen van a völgyekben is, nem csak a hegytetőkön. Hogy a szenvedés nem az utolsó szó. Hogy a kereszt után mindig feltámadás következik.

Mi, akik elindulunk a Mária Úton, a remény zarándokaiként visszük magunkkal mindazokat, akik nem tudnak velünk jönni. Visszük az időseket, a betegeket, a csüggedőket. Visszük a fiatalokat, akik útkeresők. Visszük családjainkat, közösségeinket, egyházainkat. Visszük a világ sebeit – és visszük Jézusba vetett hitünket is, mint világosságot a sötétségben. Mária, akinek útján járunk, maga is a remény példája. Az Istenbe vetett feltétlen bizalma, szelíd engedelmessége és hűséges szeretete ma is utat mutat nekünk. Ahogy ő elindult, hogy meglátogassa Erzsébetet – mi is elindulunk, hogy találkozzunk egymással, Istennel és önmagunkkal.

Testvérek, ez a nap nemcsak a gyaloglásé. Ez a nap az ima, az áldozat, az egymásra figyelés, a lélek ünnepe. Ez a nap annak a bizonyossága, hogy még mindig sokan vagyunk, akik hiszünk a jóságban, a közösségben, a Gondviselésben. Legyen ez az út a mi közös tanúságtételünk. Legyen láthatóvá, hogy a remény él – és nemcsak bennünk, hanem általunk is. Ahogy lépünk előre, lépjen velünk együtt az Isten kegyelme is. Legyen minden megtett méter áldássá mások számára is. Induljunk tehát el örömmel – egy úton, egy szívvel, a remény zarándokaként!

A zarándoklat célja, hogy egyszerre, egy napon, de több helyszínen járjanak az emberek a Mária Úton, imádságban, csendben vagy énekszóval, egymást támogatva, együtt haladva a Lélek vezetése alatt. A zarándoklat nem csupán fizikai út, hanem egy lelki kaland is: lehetőség az elcsendesedésre, az elmélyülésre és az Istennel való személyes találkozásra. A Mária Út maga is egy szakrális híd, amely összeköti a különböző közösségeket, nemzeteket és szíveket. A Romániai Mária Út Egyesület szeretettel hív mindenkit, aki szívében hordozza a reményt – önmagáért, családjáért, közösségéért vagy a világért. Induljunk el együtt – egy úton, egy szívvel, a remény zarándokaként. Legyen ez a nap a hit, a közösség és az újjászületés ünnepe! Az időpontokért és a helyszínekért keressétek Face­book-oldalunkat, és ott minden információt meg fogtok találni. További információk és útvonal-egyeztetés (Erdély) Péterfi Attila Csongornál a 0744 639 138-as telefonon. Honlap: mariaut.ro.

Péterfi Attila Csongor, a Romániai Mária Út Egyesület elnöke