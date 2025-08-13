Múlttal, jelen nélkül

Székelyszáldobos, Vargyas és Felsőrákos határában a Likaskő borvízforrásának gyógyhatású vizében – a monda szerint – Bethlen Gábor fejedelem is megmártózott egykor. A bibarcfalvi fürdőhöz még néhány évtizede is külföldi vendégek jártak, hogy a melegített vizes kádakban enyhülést találjanak bajaikra. A bölöni Büdös-kút kénes vize ízületi gyulladások, reumás fájdalmak enyhítésére jó, de ivókúrára is alkalmas.

Néhány évtizedes történet az is, hogy Barót határában bányaalkalmazottak langyos borvizet találtak. (Fürdőhely sosem lett, mert akkoriban ott egyéb dolgok voltak fontosabbak.) Jó tíz éve, hogy Kisbacon határában fürdőépítő kaláka keretében szép kis medencét alakítottak ki, és rendezték környezetét is. Nem véletlenül tett szert közkedveltségre a hely. Lelkes emberek csoportja többször is nekifutott a Barót és Köpec határában található Papferedő felújításának. Azt hallani, egy csoport fiatal tavaly vagy tavalyelőtt tett az érdekében. Hogy valaki használná is, arról nem szól a fáma. Uzonkafürdőn valaha meleg fürdő volt, gyógyvizét messze földről felkeresték. Manapság kis, leromlott medence áll a kikapcsolódást keresők rendelkezésére. Az apró medence – talán egy felkészültebb atléta átugorni is képes lenne – állapota nem szívderítő, de így is népszerű, folyamatosan találni ott üdülni vágyót. Uzonkafürdőn felkapott volt a közel húsz évig működő, a létrehozójának nemzetisége után a nép által elnevezett „holland” strand is, de már az is bezárt. A létesítmény közösségi oldalán sokan érdeklődtek, mikor nyílik, de órarend helyett csak azt a választ kapták, hogy eladó. Ingatlanos hirdetésekben szerepel is: a felújításért kiáltó házért, a medencéért és a környező tíz és fél hektár beerdősödött területért 320 ezer eurót remélnek.

A baróti strand felemlegetését hagytuk utolsónak. Nagy és komolynak tűnő politikai harc folyt érte annak idején: ki újítsa fel, miből, miként modernizálják, ki működtesse – és az örök kérdés –, hol lehet találni fürdőmestert? Az öltözők, a medence és a berendezések évek óta romolnak. Ha valaki betekint az ajtón, csak az enyészet nyomait látja. Már rögtön az előtérben hatalmas penészfolt éktelenkedik, lehullt vakolat, az ajtók megrepedtek, szárnyaszegettek, csoda, hogy még állnak. Az udvar füvét csak néha kaszálják, gyakran méteres a gaz. Hogy az erős napfénytől megvédje a vízben levőket, jó magasra kóbort húztak valaha – ma nyomát sem lelni. Az elmúlt közel húsz évben Nagy István, Lázár-Kiss Barna és Benedek-Huszár János polgármester is megígérte, valamilyen módon megoldást talál a strand működtetésére. Keresték, keresik, de sosem találták, találják…

Egy szó, mint száz: széles Erdővidéken elméletileg lenne hová menni fürödni, napozni és kikapcsolódni, de gyakorlatilag nincs egyetlenegy megfelelő hely sem. Ha az ember nem igényes és kevéssel (kicsivel) is beéri, kilátogathat Uzonkafürdőre az említett medencéhez, a felsőrákosi külszíni bánya helyén keletkezett tóhoz, a létét szintén a bányának köszönhető bodosi tóhoz vagy éppen Kisbaconba. Meg kell említeni még a Nagyajta és Középajta között található Fűzi horgásztó mellett megépített kis medencét. De csak említjük: mert elsősorban pancsolásra jó, és csak a hely vendégeit szolgálja ki.

Kevés, nagyon kevés a bő húszezres közösség számára. Az ember csak remélni meri, a politikum és/vagy az igény alapján lehetőséget látó vállalkozó valamilyen megoldást talál, és a kistérség számára bár egy általánosan, mindenki számára elérhető fürdőzőhelyet létrehoznak. És működtetnek! Mert nem elég a „van” – mutatja Barót (rossz) példája. A pénztárcák vékonyodnak, egyre kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy kiruccanjanak Brassó, Sepsiszentgyörgy vagy éppen Székelyudvarhely strandjához, modern fürdőkomplexumaihoz. Itthon kellene valami jobbacska, egyszerű és tiszta fürdőhely, ahol emberfia törülközőjét leterítheti, értékeit biztonságban tudhatja, míg csobban egyet. Ha fejedelemnek, külföldi turistának kellett az, amit Erdővidék adhatott neki, akkor a ma emberének is kell. A beteg embernek is fontos lenne, hogy legyen. Minden bizonnyal jobb a kezünknek, lábunknak és egyéb nyavalyás szervünknek a hideg-meleg vizes kúra, mint egy maréknyi gyógyszer.

Fotó: Böjte Ferenc