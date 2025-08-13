Aszfaltozásra nyert pénzt Lemhény

Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Lemhényt is érinteni fogja a 114-es megyei út felújítása, melynek egy része áthalad a községen, ugyanakkor a Szent Mihály-hegyi templomhoz is kivezet majd egy korszerűsített szakasz. A nagyközség emellett további községi utak modernizálását tervezi.

    Ezt a földutat is aszfalt fogja borítani. A szerző felvétele

Lukács Róbert lemhényi községmenedzsertől megtudtuk: a 114-es megyei út korszerűsítésére a finanszírozási szerződést nemrég írta alá Simion Crețu, a gyulafehérvári Központi Fejlesztési Régió vezérigazgatója és Tamás Sándor, a háromszéki önkormányzat elnöke. Ez a munkálat érinti a községet, hiszen ott halad el a felsőlemhényi letérőnél, illetve Alsólemhény azon részén, ahol több vállalkozás működik. Emellett a kivágott jegenyesor által közrefogott, a barokk műemlék templom felé vezető utat is leaszfaltozzák, tehát immár három irányból is könnyen megközelíthető lesz az építészeti remekmű. 

„Ezenkívül mi több mint két kilométeren tervezünk községi utakat korszerűsíteni, ezt a vidékfejlesztési ügynökség finanszírozza, és az országos stratégiai program révén valósul meg. Ide legtöbb egymillió euróra lehetett pályázni, mi a maximálisan megítélhető összeget nyertük meg. A terveken egy kisebb módosítást kell eszközölnünk a Transgaz kérésére, ezt követően közbeszerzésre írjuk ki a négy útszakaszt magában foglaló munkálatot. Ez érinti az úgynevezett Dani utcát, a Fűzfalu utcát – ez egy kilométer hosszú –, az önkormányzat előtti 400 méteres szakaszt és a rehabilitációs központ előtt elhaladó utat is” – magyarázta Lukács Róbert. Elmondta: a pályázat feltétele volt, hogy hetven százalékban olyan útszakaszok kerüljenek be, amelyek földutak, de közművesítéssel rendelkeznek.

