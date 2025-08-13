Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Sikeresen pályáztak az Anghel Saligny-program keretében, szerződést kötöttek, emellett a kivitelező is megvan a csomortáni szennyvízhálózat építésére, amelyet a Kézdialmást és Csomortánt kiszolgáló új szennyvíztisztító építésével is megbíztak. Molnár István polgármester úgy látja: a munkálatokat megkezdik, de a jövő bizonytalan.

  • A megyei út tervezett korszerűsítése miatt is muszáj lesz Csomortánban megkezdeni a munkát. A szerző felvétele
A csomortáni szennyvízhálózat kiépítésére kiírt versenytárgyalást a târgoviștéi Grand Technology System Kft. nyerte meg, a 2018-ban bejegyzett cégnek tavaly 23 alkalmazottja volt, így minden valószínűség szerint képes lenne a munkálat kivitelezésére – normális körülmények között.

„Szerintem a munka megkezdődik és le is áll, ugyanis az állam, ahol egy beruházás nem érte el a kifizetések esetében a negyven százalékot, le fogja állítani. Ez azt jelenti, hogy egy munkálat lehet akár nyolcvan százalékban is befejezett, de legalább az ellenérték negyven százaléka legyen kifizetve, amitől mi távol állunk” – mondta Molnár István, Kézdialmás polgármestere, aki magyarázatot is adott, hogy ezek ellenére mégis miért kezdik el a folyamatot.

„A versenytárgyalást megnyerte egy cég, meg kell kezdenie a munkálatot. Cseke Attila miniszter még július 18-án küldött egy levelet, amelyben felhívja a figyelmet, hogy a víz- és csatornavezetések esetében nem lesznek kifizetések, ha a már általuk kifizetett összeg nem haladja meg a negyven százalékot. A levélben nincs arról szó, hogy befagyasztanak mindent, csak azt közlik, hogy egyelőre nem folyósítanak pénzt. Nekünk más lehetőségünk nincs, mint hogy belevágjunk a kivitelezésbe, a cég meghitelez, aztán meglátjuk az utófinanszírozás kérdését. Sok település van ilyen helyzetben, és sok helyen dolgozik ez a cég. Számunkra viszont az a fontos, hogy a településen átvezető megyei út környékén legyen meg a munkálat, mivel azt korszerűsítésre ütemezték be, és ha elkészült, már nem szabad feltörni” – mondotta Molnár István.

A beruházás értéke mintegy 10,7 millió lej, az önrész 700 ezer lejt tesz ki.

