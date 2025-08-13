Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Amerikai kiszálláson Kézdivásárhely alpolgármestere

2025. augusztus 13., szerda, Közélet

Tíz romániai szakember vesz részt ezekben a napokban az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusa által támogatott, a helyi közigazgatási vezetők képzését és nemzetközi kapcsolatainak erősítését célzó Open World programban. A résztvevők között van Szilveszter Szabolcs, Kézdivásárhely alpolgármestere, aki az Egyesült Államok bukaresti nagykövetségének külön jelölésével került a programba.

    Csoportkép a Capitolium előtt – jobbról az első sorban Szilveszter Szabolcs, aki a képet eljuttatta szerkesztőségünknek

Az Open World küldetése, hogy a kelet-európai és eurázsiai vezetőket összekapcsolja amerikai kollégáikkal, elősegítve a legjobb gyakorlatok megosztását és a kölcsönös megértés elmélyítését. A kezdeményezés, amelyhez Románia már tíz éve csatlakozott, az American Councils for International Education – Románia támogatásával zajlik, és intenzív, több helyszínt érintő szakmai programot kínál.

A résztvevők első két napjukat az Amerikai Egyesült Államok fővárosában, Washington D. C.-ben töltötték, ahol műhelymunkákon ismerkedtek az amerikai föderalizmussal, a helyi történelemmel és kultúrával, találkoztak a Kongresszus tagjaival, megtekintették a Kongresszusi Könyvtárat, és városnéző túrán vettek részt. A kiszállás hátralevő részében az úgynevezett valódi Amerikát nézik meg, Kézdivásárhely alpolgármestere és társai Nebraska állam fővárosában, Lincolnban folytatják a programot. Itt helyi családoknál laknak, találkoznak polgármesterekkel, önkormányzati képviselőkkel, közigazgatási szakemberekkel, ellátogatnak sporteseményekre, turisztikai látványosságokhoz és múzeumokba.

A program lezárultával a résztvevőknek lehetőségük nyílik, hogy közös projekteket indítsanak amerikai szervezetekkel, vagy olyan hazai kezdeményezéseket valósítsanak meg, amelyeket az Open World során szerzett tapasztalatok inspirálnak. Ehhez akár pályázati támogatást is igényelhetnek, illetve a szervezők arra biztatják őket, hogy tapasztalataikat cikkekben, blogbejegyzésekben osszák meg, vagy hívják meg amerikai vendéglátóikat Romániába.

