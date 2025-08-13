Mozsika népzenei műhelymunka Csernátonban

A Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsának közös szervezésében vasárnap kezdődött és pénteken ér véget Felsőcsernátonban a Hanna Panzióban a XIII. Mozsika népzenei műhelymunka, melynek hosszú távú célja népzenénk, néptáncaink, népszokásaink megőrzése, éltetése és a nagyközönség körében történő népszerűsítése.

Rövid távú célként a szervezők a népzene művelését, a népzene iránt érdeklődők továbbképzését, szakismeretük fejlesztését, valamint népzenei együttesek létrejöttének elősegítését tűzték ki.

A mostani tábor negyvenkét háromszéki, Hargita és Brassó megyei résztvevővel zajlik. Simon Emese fő szervező, a Kovászna Megyei Művelődési Központ munkatársa tájékoztatása szerint a műhelymunkán kétféle tevékenység közül lehet választani: népdaltanulás vagy népzeneoktatás – hegedű, brácsa, nagybőgő és harmonika. A népdal­oktatás kiscsoportokban történik, míg a népzeneoktatás esetében a résztvevők a műhelymunka első napjaiban egyesével vagy hangszerenként alakított kiscsoportokban tanulnak népzenét, zenei ismeretüknek megfelelően. A hangszeroktatást a sepsiszentgyörgyi Heveder zenekar tagjai – Fazakas Levente hegedű, Szilágyi László brácsa és harmonika, ifj. Bajna György nagybőgő – vezetik, népdalokat István Ildikó, a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola ének- és tánctanára oktat. A tanítás 10 és fél kettő, illetve délután négy és fél nyolc között zajlik, délutánonként kézműves-tevékenységekre is sor kerül Ferencz Gyöngyvér irányításával.

A Communitas Alapítvány által támogatott közel egyhetes műhelymunka során szerzett ismereteket a résztvevők a rendezvény zárónapján, pénteken 18 órától egyéni, illetve közös gálaelőadáson mutatják be egymásnak, valamint hozzátartozóiknak és a nagyközönségnek.