Hargita megye Ã¶nkormÃ¡nyzatÃ¡nak elnÃ¶ke, BÃ­rÃ³ Barna Botond Facebook-oldalÃ¡n kÃ¶zzÃ©tett videoÃ¼zenetÃ©ben elmondta: a bizottsÃ¡g egyhangÃºlag hozta meg a dÃ¶ntÃ©st, hazakÃ¶ltÃ¶zhetnek azok a parajdiak, akiknek a sÃ³bÃ¡nyÃ¡nÃ¡l tÃ¶rtÃ©nt katasztrÃ³fa nyomÃ¡n el kellett hagyniuk otthonukat. A tanÃ¡cselnÃ¶k szerint a kilakoltatÃ¡si rendelkezÃ©s feloldÃ¡sa annak kÃ¶szÃ¶nhetÅ‘, hogy kÃ©t hÃ³nappal a kilakoltatÃ¡s utÃ¡n a hatÃ³sÃ¡gok felÃ¡llÃ­tottak egy riasztÃ¡si rendszert, melyet szÃ¼ksÃ©g esetÃ©n alkalmazhatnak. A vÃ­zzel elÃ¶ntÃ¶tt sÃ³bÃ¡nyÃ¡t Ã¡llandÃ³ megfigyelÃ©s alatt tartjÃ¡k.

Hargita megye prefektusa, Petres SÃ¡ndor, aki a vÃ©szhelyzeti bizottsÃ¡g elnÃ¶ke is, a SzÃ©kelyhon hÃ­rportÃ¡lnak hangsÃºlyozta: a bizottsÃ¡g Ã¼lÃ©sÃ©n csupÃ¡n a kilakoltatÃ¡s felfÃ¼ggesztÃ©sÃ©rÅ‘l dÃ¶ntÃ¶ttek, a vÃ©szhelyzet tovÃ¡bbra is Ã©rvÃ©nyben marad. A gyÅ±lÃ©sen cselekvÃ©si tervet is elfogadtak, mely alapjÃ¡n az Ã©rintett hatÃ³sÃ¡gok eljÃ¡rnak baj esetÃ©n. A tervet mÃ¡r teszteltÃ©k, Ã©s kisebb javÃ­tÃ¡sok utÃ¡n mÃ¡sodik prÃ³bÃ¡lkozÃ¡sra tÃ¶kÃ©letesen mÅ±kÃ¶dÃ¶tt.

Parajdon mÃ¡jus 8-Ã¡n hirdettek vÃ©szhelyzetet, miutÃ¡n a heves esÅ‘zÃ©sek nyomÃ¡n megduzzadt Korond-patak vize betÃ¶rt a bÃ¡nyÃ¡ba. MÃ¡jus vÃ©gÃ©re mÃ¡r feltelt a bÃ¡nya â€“ becslÃ©sek szerint mintegy 7 milliÃ³ kÃ¶bmÃ©ter sÃ³s vÃ­z lehet benne â€“, Ã©s a tetejÃ©n tÃ¶bb helyen is krÃ¡terek keletkeztek, ezÃ©rt rendeltÃ©k el a kÃ¶zelben levÅ‘ 45 hÃ¡ztartÃ¡s kitelepÃ­tÃ©sÃ©t a hatÃ³sÃ¡gok. Az Ã©rintett hÃ¡zak kÃ¶zÃ¼l sok nyaralÃ³ volt, melyet nem laknak Ã¡llandÃ³ jelleggel, Ã­gy a kilakoltatÃ¡si rendelkezÃ©s 27 helybelit mozdÃ­tott el otthonÃ¡bÃ³l, Å‘k mindeddig rokonoknÃ¡l hÃºztÃ¡k meg magukat. A vÃ©szhelyzetet legutÃ³bb augusztus 7-Ã©n hosszabbÃ­tottÃ¡k meg, egyelÅ‘re szeptember 30-ig marad Ã©rvÃ©nyben.