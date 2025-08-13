HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
HÃ¡romszÃ©k, fÃ¼ggetlen napilap SepsiszentgyÃ¶rgy

Parajdi katasztrÃ³faHazakÃ¶ltÃ¶zhetnek a kilakoltatottak

2025. augusztus 13., szerda, BelfÃ¶ld

74 nap utÃ¡n ma visszatÃ©rhetnek otthonaikba a kilakoltatott parajdiak, miutÃ¡n a megyei katasztrÃ³favÃ©delmi bizottsÃ¡g tegnapi Ã¼lÃ©sÃ©n Ãºgy dÃ¶ntÃ¶tt: augusztus 13-Ã¡n 16 Ã³rÃ¡tÃ³l felfÃ¼ggeszti a kilakoltatÃ¡si rendelkezÃ©st. A vÃ©szhelyzet azonban Ã©rvÃ©nyben marad.

  • JÃºnius elejÃ©n a parajdiak a vÃ­zbetÃ¶rÃ©shez legkÃ¶zelebb levÅ‘ hÃ¡zak vÃ©delmÃ©Ã©rt raktak homokzsÃ¡kokat. FotÃ³: Facebook / Kelemen Hunor
    JÃºnius elejÃ©n a parajdiak a vÃ­zbetÃ¶rÃ©shez legkÃ¶zelebb levÅ‘ hÃ¡zak vÃ©delmÃ©Ã©rt raktak homokzsÃ¡kokat. FotÃ³: Facebook / Kelemen Hunor

Hargita megye Ã¶nkormÃ¡nyzatÃ¡nak elnÃ¶ke, BÃ­rÃ³ Barna Botond Facebook-oldalÃ¡n kÃ¶zzÃ©tett videoÃ¼zenetÃ©ben elmondta: a bizottsÃ¡g egyhangÃºlag hozta meg a dÃ¶ntÃ©st, hazakÃ¶ltÃ¶zhetnek azok a parajdiak, akiknek a sÃ³bÃ¡nyÃ¡nÃ¡l tÃ¶rtÃ©nt katasztrÃ³fa nyomÃ¡n el kellett hagyniuk otthonukat. A tanÃ¡cselnÃ¶k szerint a kilakoltatÃ¡si rendelkezÃ©s feloldÃ¡sa annak kÃ¶szÃ¶nhetÅ‘, hogy kÃ©t hÃ³nappal a kilakoltatÃ¡s utÃ¡n a hatÃ³sÃ¡gok felÃ¡llÃ­tottak egy riasztÃ¡si rendszert, melyet szÃ¼ksÃ©g esetÃ©n alkalmazhatnak. A vÃ­zzel elÃ¶ntÃ¶tt sÃ³bÃ¡nyÃ¡t Ã¡llandÃ³ megfigyelÃ©s alatt tartjÃ¡k.

Hargita megye prefektusa, Petres SÃ¡ndor, aki a vÃ©szhelyzeti bizottsÃ¡g elnÃ¶ke is, a SzÃ©kelyhon hÃ­rportÃ¡lnak hangsÃºlyozta: a bizottsÃ¡g Ã¼lÃ©sÃ©n csupÃ¡n a kilakoltatÃ¡s felfÃ¼ggesztÃ©sÃ©rÅ‘l dÃ¶ntÃ¶ttek, a vÃ©szhelyzet tovÃ¡bbra is Ã©rvÃ©nyben marad. A gyÅ±lÃ©sen cselekvÃ©si tervet is elfogadtak, mely alapjÃ¡n az Ã©rintett hatÃ³sÃ¡gok eljÃ¡rnak baj esetÃ©n. A tervet mÃ¡r teszteltÃ©k, Ã©s kisebb javÃ­tÃ¡sok utÃ¡n mÃ¡sodik prÃ³bÃ¡lkozÃ¡sra tÃ¶kÃ©letesen mÅ±kÃ¶dÃ¶tt.

Parajdon mÃ¡jus 8-Ã¡n hirdettek vÃ©szhelyzetet, miutÃ¡n a heves esÅ‘zÃ©sek nyomÃ¡n megduzzadt Korond-patak vize betÃ¶rt a bÃ¡nyÃ¡ba. MÃ¡jus vÃ©gÃ©re mÃ¡r feltelt a bÃ¡nya â€“ becslÃ©sek szerint mintegy 7 milliÃ³ kÃ¶bmÃ©ter sÃ³s vÃ­z lehet benne â€“, Ã©s a tetejÃ©n tÃ¶bb helyen is krÃ¡terek keletkeztek, ezÃ©rt rendeltÃ©k el a kÃ¶zelben levÅ‘ 45 hÃ¡ztartÃ¡s kitelepÃ­tÃ©sÃ©t a hatÃ³sÃ¡gok. Az Ã©rintett hÃ¡zak kÃ¶zÃ¼l sok nyaralÃ³ volt, melyet nem laknak Ã¡llandÃ³ jelleggel, Ã­gy a kilakoltatÃ¡si rendelkezÃ©s 27 helybelit mozdÃ­tott el otthonÃ¡bÃ³l, Å‘k mindeddig rokonoknÃ¡l hÃºztÃ¡k meg magukat. A vÃ©szhelyzetet legutÃ³bb augusztus 7-Ã©n hosszabbÃ­tottÃ¡k meg, egyelÅ‘re szeptember 30-ig marad Ã©rvÃ©nyben.

HozzÃ¡szÃ³lÃ¡sok
MegosztÃ¡s:   Cikk megjelenÃ©si idÅ‘pontja: 2025-08-13 08:00 Cikk megjelenÃ­tÃ©se: 850 OlvasÃ³ink Ã©rtÃ©kelÃ©se: 5 Szavazatok szÃ¡ma: 2
Az Ã¶n Ã©rtÃ©kelÃ©se:
TÃ¡mogassa a HÃ¡romszÃ©ket! Ã–nnek is fontos, hogy megbÃ­zhatÃ³, hiteles forrÃ¡sbÃ³l tÃ¡jÃ©kozÃ³djÃ©k? Szeret elemzÃ©seket, vÃ©lemÃ©nyanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni SzÃ©kelyfÃ¶ld mÃºltjÃ¡t, termÃ©szeti, kulturÃ¡lis Ã©rtÃ©keit? SzÃ­vesen olvas a hÃ¡romszÃ©ki mÅ±velÅ‘dÃ©si Ã©letrÅ‘l, Ãºj kÃ¶nyvekrÅ‘l, szÃ­nhÃ¡zi elÅ‘adÃ¡sokrÃ³l? Szereti az alkotÃ³ emberekkel, vÃ¡llalkozÃ³kkal, pedagÃ³gusokkal, sportolÃ³kkal kÃ©szÃ¼lt interjÃºkat? A HÃ¡romszÃ©k napilapnÃ¡l azÃ©rt dolgozunk, hogy tartalmas olvasmÃ¡nyokat kÃ­nÃ¡ljunk Ã–nnek.
Ha Ã–nnek is fontos a HÃ¡romszÃ©k, kÃ©rjÃ¼k, adomÃ¡nyÃ¡val tÃ¡mogassa lapunk internetes kiadÃ¡sÃ¡t.
Napi menÃ¼
SzavazÃ¡s
Mi a vÃ©lemÃ©nye az Ilie Bolojan Ã¡ltal bejelentett megszorÃ­tÃ¡sokrÃ³l?








eredmÃ©nyek
szavazatok szÃ¡ma 1136
szavazÃ³gÃ©p
2025-08-13: KÃ¶zÃ©let - Bodor JÃ¡nos:

NÃ©pzene- Ã©s nÃ©ptÃ¡nctÃ¡bor ZabolÃ¡n

Mintegy kÃ©tszÃ¡z rÃ©sztvevÅ‘ Ã©rkezett az elmÃºlt hÃ©ten ZabolÃ¡ra, hogy egyÃ¼tt Ã©lje Ã¡t a nÃ©pzene Ã©s a nÃ©ptÃ¡nc Ã¶rÃ¶mÃ©t a XII. NÃ©pzene- Ã©s NÃ©ptÃ¡nctÃ¡borban. A hÃ¡romÃ©ves lurkÃ³ktÃ³l a hetvenÃ©vesekig minden korosztÃ¡ly kÃ©pviseltette magÃ¡t, ErdÃ©ly Ã©s MagyarorszÃ¡g szÃ¡mos telepÃ¼lÃ©sÃ©rÅ‘l, sÅ‘t, BelgiumbÃ³l Ã©s NÃ©metorszÃ¡gbÃ³l is csatlakoztak tÃ¡borozÃ³k.
2025-08-13: BelfÃ¶ld - :

Szeptemberben tetÅ‘zik az inflÃ¡ciÃ³

JÃºliusban 7,84 szÃ¡zalÃ©kra nÅ‘tt az Ã©ves inflÃ¡ciÃ³ RomÃ¡niÃ¡ban a jÃºniusi 5,7 szÃ¡zalÃ©krÃ³l, szeptemberben vÃ¡rhatÃ³an 9,6â€“9,7 szÃ¡zalÃ©kon tetÅ‘zik, Ã©s az Ã©v vÃ©gÃ©ig valÃ³szÃ­nÅ±leg 9 szÃ¡zalÃ©k fÃ¶lÃ¶tt marad â€“ kÃ¶zÃ¶lte tegnapi sajtÃ³tÃ¡jÃ©koztatÃ³jÃ¡n a RomÃ¡n Nemzeti Bank (BNR) kormÃ¡nyzÃ³ja.
rel="noreferrer"