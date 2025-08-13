HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
HÃ¡romszÃ©k, fÃ¼ggetlen napilap SepsiszentgyÃ¶rgy

Szeptemberben tetÅ‘zik az inflÃ¡ciÃ³

2025. augusztus 13., szerda, BelfÃ¶ld

JÃºliusban 7,84 szÃ¡zalÃ©kra nÅ‘tt az Ã©ves inflÃ¡ciÃ³ RomÃ¡niÃ¡ban a jÃºniusi 5,7 szÃ¡zalÃ©krÃ³l, szeptemberben vÃ¡rhatÃ³an 9,6â€“9,7 szÃ¡zalÃ©kon tetÅ‘zik, Ã©s az Ã©v vÃ©gÃ©ig valÃ³szÃ­nÅ±leg 9 szÃ¡zalÃ©k fÃ¶lÃ¶tt marad â€“ kÃ¶zÃ¶lte tegnapi sajtÃ³tÃ¡jÃ©koztatÃ³jÃ¡n a RomÃ¡n Nemzeti Bank (BNR) kormÃ¡nyzÃ³ja.

  • Mugur IsÄƒrescu. FotÃ³: Cristian Nistor / Agerpres
    Mugur IsÄƒrescu. FotÃ³: Cristian Nistor / Agerpres

Mugur IsÄƒrescu elmondta, hogy a villamos energia Ã¡rÃ¡nak liberalizÃ¡lÃ¡sa Ã©s a kormÃ¡ny elsÅ‘ deficitcsÃ¶kkentÅ‘ intÃ©zkedÃ©scsomagja 4,2â€“4,3 szÃ¡zalÃ©kkal nÃ¶veli az inflÃ¡ciÃ³t, Ã©s ez a fÅ‘ oka annak, hogy a jegybanknak nem Ã¡ll szÃ¡ndÃ©kÃ¡ban csÃ¶kkenteni az alapkamatot. KÃ¶zlÃ©se szerint az Ã¡ram drÃ¡gulÃ¡sa 2,2, az Ã¡faemelÃ©s 1,6, a jÃ¶vedÃ©ki adÃ³ emelÃ©se 0,4 szÃ¡zalÃ©kkal jÃ¡rul hozzÃ¡ az inflÃ¡ciÃ³ nÃ¶vekedÃ©sÃ©hez. A kÃ¶vetkezÅ‘ Ã©vben azonban a jegybank vezetÅ‘je szerint mÃ©rsÃ©klÅ‘dni fog az inflÃ¡ciÃ³, 2026 vÃ©gÃ©re 3 szÃ¡zalÃ©kra csÃ¶kken a korÃ¡bban vÃ¡rt 3,4 szÃ¡zalÃ©k helyett. IsÄƒrescu szerint az elsÅ‘ deficitcsÃ¶kkentÅ‘ csomagban foglalt intÃ©zkedÃ©sekkel jelentÅ‘s lÃ©pÃ©st tett a kormÃ¡ny, de ezeket kÃ¶vetnie kell egy mÃ¡sodik Ã©s egy harmadik csomagnak is, Ã­gy egy Ã©v mÃºlva a fenntarthatÃ³ gazdasÃ¡gi nÃ¶vekedÃ©s idÅ‘szakÃ¡ba lÃ©phet RomÃ¡nia, ahogy ez 2011 utÃ¡n is tÃ¶rtÃ©nt.

HozzÃ¡szÃ³lÃ¡sok
MegosztÃ¡s:   Cikk megjelenÃ©si idÅ‘pontja: 2025-08-13 08:00 Cikk megjelenÃ­tÃ©se: 663 OlvasÃ³ink Ã©rtÃ©kelÃ©se: 4 Szavazatok szÃ¡ma: 4
Az Ã¶n Ã©rtÃ©kelÃ©se:
TÃ¡mogassa a HÃ¡romszÃ©ket! Ã–nnek is fontos, hogy megbÃ­zhatÃ³, hiteles forrÃ¡sbÃ³l tÃ¡jÃ©kozÃ³djÃ©k? Szeret elemzÃ©seket, vÃ©lemÃ©nyanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni SzÃ©kelyfÃ¶ld mÃºltjÃ¡t, termÃ©szeti, kulturÃ¡lis Ã©rtÃ©keit? SzÃ­vesen olvas a hÃ¡romszÃ©ki mÅ±velÅ‘dÃ©si Ã©letrÅ‘l, Ãºj kÃ¶nyvekrÅ‘l, szÃ­nhÃ¡zi elÅ‘adÃ¡sokrÃ³l? Szereti az alkotÃ³ emberekkel, vÃ¡llalkozÃ³kkal, pedagÃ³gusokkal, sportolÃ³kkal kÃ©szÃ¼lt interjÃºkat? A HÃ¡romszÃ©k napilapnÃ¡l azÃ©rt dolgozunk, hogy tartalmas olvasmÃ¡nyokat kÃ­nÃ¡ljunk Ã–nnek.
Ha Ã–nnek is fontos a HÃ¡romszÃ©k, kÃ©rjÃ¼k, adomÃ¡nyÃ¡val tÃ¡mogassa lapunk internetes kiadÃ¡sÃ¡t.
Napi menÃ¼
SzavazÃ¡s
Mi a vÃ©lemÃ©nye az Ilie Bolojan Ã¡ltal bejelentett megszorÃ­tÃ¡sokrÃ³l?








eredmÃ©nyek
szavazatok szÃ¡ma 1136
szavazÃ³gÃ©p
2025-08-13: BelfÃ¶ld - :

HazakÃ¶ltÃ¶zhetnek a kilakoltatottak (Parajdi katasztrÃ³fa)

74 nap utÃ¡n ma visszatÃ©rhetnek otthonaikba a kilakoltatott parajdiak, miutÃ¡n a megyei katasztrÃ³favÃ©delmi bizottsÃ¡g tegnapi Ã¼lÃ©sÃ©n Ãºgy dÃ¶ntÃ¶tt: augusztus 13-Ã¡n 16 Ã³rÃ¡tÃ³l felfÃ¼ggeszti a kilakoltatÃ¡si rendelkezÃ©st. A vÃ©szhelyzet azonban Ã©rvÃ©nyben marad.
2025-08-13: BelfÃ¶ld - :

KivizsgÃ¡ljÃ¡k az iskolabuszok beszerzÃ©sÃ©t

A beruhÃ¡zÃ¡sokÃ©rt Ã©s eurÃ³pai projektekÃ©rt felelÅ‘s miniszter, DragoÅŸ PÃ®slaru Facebook-oldalÃ¡n bejelentette, hogy ellenÅ‘rzÅ‘ testÃ¼letÃ©vel kivizsgÃ¡ltatja az elektromos iskolai kisbuszok uniÃ³s helyreÃ¡llÃ­tÃ¡si alapokbÃ³l finanszÃ­rozott beszerzÃ©seit.
rel="noreferrer"