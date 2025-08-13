Szeptemberben tetÅ‘zik az inflÃ¡ciÃ³

Mugur IsÄƒrescu elmondta, hogy a villamos energia Ã¡rÃ¡nak liberalizÃ¡lÃ¡sa Ã©s a kormÃ¡ny elsÅ‘ deficitcsÃ¶kkentÅ‘ intÃ©zkedÃ©scsomagja 4,2â€“4,3 szÃ¡zalÃ©kkal nÃ¶veli az inflÃ¡ciÃ³t, Ã©s ez a fÅ‘ oka annak, hogy a jegybanknak nem Ã¡ll szÃ¡ndÃ©kÃ¡ban csÃ¶kkenteni az alapkamatot. KÃ¶zlÃ©se szerint az Ã¡ram drÃ¡gulÃ¡sa 2,2, az Ã¡faemelÃ©s 1,6, a jÃ¶vedÃ©ki adÃ³ emelÃ©se 0,4 szÃ¡zalÃ©kkal jÃ¡rul hozzÃ¡ az inflÃ¡ciÃ³ nÃ¶vekedÃ©sÃ©hez. A kÃ¶vetkezÅ‘ Ã©vben azonban a jegybank vezetÅ‘je szerint mÃ©rsÃ©klÅ‘dni fog az inflÃ¡ciÃ³, 2026 vÃ©gÃ©re 3 szÃ¡zalÃ©kra csÃ¶kken a korÃ¡bban vÃ¡rt 3,4 szÃ¡zalÃ©k helyett. IsÄƒrescu szerint az elsÅ‘ deficitcsÃ¶kkentÅ‘ csomagban foglalt intÃ©zkedÃ©sekkel jelentÅ‘s lÃ©pÃ©st tett a kormÃ¡ny, de ezeket kÃ¶vetnie kell egy mÃ¡sodik Ã©s egy harmadik csomagnak is, Ã­gy egy Ã©v mÃºlva a fenntarthatÃ³ gazdasÃ¡gi nÃ¶vekedÃ©s idÅ‘szakÃ¡ba lÃ©phet RomÃ¡nia, ahogy ez 2011 utÃ¡n is tÃ¶rtÃ©nt.