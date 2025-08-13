Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Kivizsgálják az iskolabuszok beszerzését

2025. augusztus 13., szerda, Belföld

A beruházásokért és európai projektekért felelős miniszter, Dragoş Pîslaru Facebook-oldalán bejelentette, hogy ellenőrző testületével kivizsgáltatja az elektromos iskolai kisbuszok uniós helyreállítási alapokból finanszírozott beszerzéseit.

  • Dragoș Pîslaru európai alapokért felelős miniszter szigorú kivizsgálást kér. Fotó: Facebook / Dragoș Pîslaru
A tárcavezető azokra a sajtóinformációkra reagált, amelyek szerint több megyei önkormányzat túlárazott járműveket vásárolt közbeszerzési eljárással. „Felvilágosítást fogok kérni az érintett hatóságoktól, és az esetleges pénzügyi szabálytalanságokat korrigálni fogjuk. Indokolt esetben a Laura Codruţa Kövesi vezette Európai Ügyészséghez fordulok” – írta. A miniszter szerint az európai források közpénznek számítanak, és minden egyes eurót tisztességesen, átláthatóan és az emberek érdekében kell elkölteni.

Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-13 08:00 Cikk megjelenítése: 552 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
