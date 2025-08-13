Kivizsgálják az iskolabuszok beszerzését

A tárcavezető azokra a sajtóinformációkra reagált, amelyek szerint több megyei önkormányzat túlárazott járműveket vásárolt közbeszerzési eljárással. „Felvilágosítást fogok kérni az érintett hatóságoktól, és az esetleges pénzügyi szabálytalanságokat korrigálni fogjuk. Indokolt esetben a Laura Codruţa Kövesi vezette Európai Ügyészséghez fordulok” – írta. A miniszter szerint az európai források közpénznek számítanak, és minden egyes eurót tisztességesen, átláthatóan és az emberek érdekében kell elkölteni.