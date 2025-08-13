Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

SepsiszentgyörgyKözbeszerzés előtt a Cigaretta utca korszerűsítése

2025. augusztus 13., szerda, Közélet

Többszöri nekifutás, akadályok után úgy tűnik, az ősz folyamán Sepsiszentgyörgy önkormányzata elindíthatja a Cigaretta és a Dohány utca korszerűsítését célzó közbeszerzést a kivitelező kiválasztására. Az előbbi utcát a város saját forrásokból újítaná fel, míg a Dohány utcára finanszírozási szerződésük van az Anghel Saligny-programban, de ennek sorsa még nem egyértelmű. Mindkét utca korszerűsítése már jó ideje esedékes, a Cigaretta utca ráadásul egyike a városrész legsűrűbben használt útvonalainak.

  • A felújításra már rég megérett Cigaretta utca. A szerző felvétele
    A felújításra már rég megérett Cigaretta utca. A szerző felvétele

A már hosszabb ideje leromlott állapotban lévő Cigaretta utcáról nagyjából egy éve írtuk, hogy az áramszolgáltató által megbízott vállalat a középfeszültségű vezetékek cseréjét végzi. Ez beletartozott az egy évvel korábbi többnapos, a város több részét érintő áramszünet után elkezdett beruházásba, melyet az Electrica saját költségvetéséből végzett. Az Electrica után következett a gázszolgáltató. Ez a munkálat eléggé sok időt vett igénybe, így az eredeti elképzelés, hogy ez év elején a további korszerűsítés is elkezdődjön, emiatt sem valósulhatott meg. 

Megkeresésünkre Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta, hogy a gázvállalat késlekedése mellett sok időbe telt, amíg tisztáztak adott részleteket, például, hogy kerékpárút hol legyen, jelöljenek-e ki parkolóhelyeket az utcában vagy sem. Emellett be kellett építeni a tervbe a Sylvester Lajos utca körzetében kiépült lakónegyed összekötését is a Cigaretta utcával. Minden felmerült kérdésre megtalálták a megoldást, a korszerűsítési tervek felülvizsgálati szakaszban vannak, a felülvizsgáló tett pár javaslatot, azokat még korrigálni kell, de kisebb javítanivalókról van szó. Ha a felülvizsgálat lezárul, és az építési engedélyt kiállítják, meghirdethetik a munkálatokat e hónap végéig. 

A Cigaretta és Dohány utcai korszerűsítési, javítási munkálatokat egy csomagban hirdetik meg, de hogy pontosan mikor, nem tudni, mivel eléggé feltorlódtak a közbeszerzések, sok beruházás zajlik a városban.

Ami a finanszírozást illeti, az alpolgármester elmondta, hogy a Dohány utcát a Saligny-programba foglalták bele, de még nem tudni, mi lesz a minisztériumi támogatásokkal. A Cigaretta utca esetében viszont a város saját forrásokból fedezi a felújítást. Teljes körű korszerűsítésről van szó, a közművek, az úttest és a járdák, valamint a közvilágítás is megújul. 

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Nagy D. István Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-13 08:00 Cikk megjelenítése: 1043 Olvasóink értékelése: 4.33 Szavazatok száma: 6
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1136
szavazógép
2025-08-13: Világfigyelő - :

Lövöldözések Brüsszelben

Ezen a nyáron, júniustól ez idáig húsz lövöldözés, köztük két halálos kimenetelű, illetve nyolc sebesüléssel járó fegyveres utcai támadás történt Brüsszelben – közölte tegnap a brüsszeli ügyészség.
2025-08-13: Közélet - Iochom István:

Bizonytalan, hol kezdik az új tanévet (Apor Péter Szakközépiskola)

Habár jó ütemben halad a kézdivásárhelyi Apor Péter Szakközépiskola felújítása, a Regionális Operatív Program (POR) keretében megnyert három és fél millió eurós beruházás augusztus 8-ig hetven százalékban készült el.
rel="noreferrer"