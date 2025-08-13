Többszöri nekifutás, akadályok után úgy tűnik, az ősz folyamán Sepsiszentgyörgy önkormányzata elindíthatja a Cigaretta és a Dohány utca korszerűsítését célzó közbeszerzést a kivitelező kiválasztására. Az előbbi utcát a város saját forrásokból újítaná fel, míg a Dohány utcára finanszírozási szerződésük van az Anghel Saligny-programban, de ennek sorsa még nem egyértelmű. Mindkét utca korszerűsítése már jó ideje esedékes, a Cigaretta utca ráadásul egyike a városrész legsűrűbben használt útvonalainak.

A már hosszabb ideje leromlott állapotban lévő Cigaretta utcáról nagyjából egy éve írtuk, hogy az áramszolgáltató által megbízott vállalat a középfeszültségű vezetékek cseréjét végzi. Ez beletartozott az egy évvel korábbi többnapos, a város több részét érintő áramszünet után elkezdett beruházásba, melyet az Electrica saját költségvetéséből végzett. Az Electrica után következett a gázszolgáltató. Ez a munkálat eléggé sok időt vett igénybe, így az eredeti elképzelés, hogy ez év elején a további korszerűsítés is elkezdődjön, emiatt sem valósulhatott meg.

Megkeresésünkre Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta, hogy a gázvállalat késlekedése mellett sok időbe telt, amíg tisztáztak adott részleteket, például, hogy kerékpárút hol legyen, jelöljenek-e ki parkolóhelyeket az utcában vagy sem. Emellett be kellett építeni a tervbe a Sylvester Lajos utca körzetében kiépült lakónegyed összekötését is a Cigaretta utcával. Minden felmerült kérdésre megtalálták a megoldást, a korszerűsítési tervek felülvizsgálati szakaszban vannak, a felülvizsgáló tett pár javaslatot, azokat még korrigálni kell, de kisebb javítanivalókról van szó. Ha a felülvizsgálat lezárul, és az építési engedélyt kiállítják, meghirdethetik a munkálatokat e hónap végéig.

A Cigaretta és Dohány utcai korszerűsítési, javítási munkálatokat egy csomagban hirdetik meg, de hogy pontosan mikor, nem tudni, mivel eléggé feltorlódtak a közbeszerzések, sok beruházás zajlik a városban.

Ami a finanszírozást illeti, az alpolgármester elmondta, hogy a Dohány utcát a Saligny-programba foglalták bele, de még nem tudni, mi lesz a minisztériumi támogatásokkal. A Cigaretta utca esetében viszont a város saját forrásokból fedezi a felújítást. Teljes körű korszerűsítésről van szó, a közművek, az úttest és a járdák, valamint a közvilágítás is megújul.