A 2023 augusztusában kezdődött nagyszabású munkálat során kívül-belül megújul az 1908–1909-ben emelt fő iskolaépület, és a melléképületeket is tatarozzák. A tűz- és műemlékvédelmi engedélyek megszerzésének elhúzódása miatt közel egyéves késéssel indultak, de a kivitelező menet közben behozta a lemaradást. A 2005-ben PHARE-

pályázattal épített étkezde és bentlakás nem szorul felújításra, nincs is benne a pályázatban, de a saját jövedelmükből összhangba hozzák a többi épülettel, a mellette lévő épületnek – melyben a felújítás idején az igazgatóság, a titkárság, a könyvelőség és a tanári szoba kapott helyet – csak a cserepezését cserélik ki. A felújítás során leszigetelik az épületet, ezáltal növelik az energetikai hatékonyságát, felújítják a villanyhálózatot, valamint mozgássérült-feljárót és illemhelyiségeket alakítanak ki. Továbbá kicserélik a bútorzatot és a nyílászárókat, teljes technikai felszereltséget kap az intézmény, korszerű didaktikai eszközökkel bővül. Emellett oktatási célt szolgáló autójavító műhely is épült.

Constantinescu Herman igazgató szűk egy hónappal az iskolakezdés előtt elégedett a munkatempóval. Elmondta: a kivitelező cég ígérete szerint a főépületet szeptember 8-ig annyira rendbe hozzák, hogy ott kezdődhet az új tanév, be tudnak költözni az osztályokkal, de mindehhez még szükséges a víz-, gáz- és villanybekötés. Az igazgató a polgármesterrel is beszélt, és akkor derült ki, hogy feltétlenül szükség van egy transzformátorházra is, ami hatalmas összegbe kerül, tehát nem biztos, hogy az iskolában tudják megkezdeni a tanévet. Ha nem sikerül, a Kanta Szakképző Központban folytatódik az oktatás, ahol a városháza tíz termet bérel a tanintézmény számára. A C 2-es, a második legfontosabb épületnél már kívül is zajlik a meszelés, belül pedig a csempelerakás és az illemhelyek felszerelése. Több osztályteremben már majdnem a vége felé tart a felújítás. A tanműhely is elkészült, de még nincs berendezve. Közben a régi kerítést lebontották és hamarosan újat építenek.

A posztlíceumi osztályokon kívül az Apor Péter Szakközépiskolában közel 480-an kezdik az új tanévet. Az igazgató számításai szerint egy­előre nincs gond a katedrákkal, minden tanárnak és mesternek biztosítani tudják a 20, illetve 24 órát. Az új tanévben az igazgatónak heti 10, az aligazgatónak pedig 12 órája lesz, plusz órát nem kaphatnak.

Arra a kérdésünkre, hogy az iskolát érinti-e az 500 alatti létszám miatt az összevonás veszélye más tan­intézménnyel, azt a választ kaptuk, hogy semmiképpen, hiszen ők nemcsak a tanügyminisztériumhoz, hanem a megyében egyedüli mezőgazdasági szaklíceumként a mezőgazdasági minisztériumhoz is tartoznak. Az Apor Péter Szakközépiskola tehát dupla biztonságban van: kisebbségi középiskolaként és mezőgazdasági szaklíce­umként.

Azt is megtudtuk, hogy az iskola egy 66 ezer lej értékű korszerű ekével fog gyarapodni, és a mezőgazdasági minisztérium az általuk használt vegyszer egy részét is finanszírozta. Az intézmény tulajdonában lévő húszhektáros területen a közeljövőben didaktikai farm létesül.