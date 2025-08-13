Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Vargyas-szorosVisszaesett a turisták száma

2025. augusztus 13., szerda, Közélet

Még nincs vége ugyan a turistaidénynek, de már borítékolható, hogy a Vargyas-szorosba látogató turisták száma tavalyhoz képest a felére csökkent – tudtuk meg Szőcs Tibor szentegyházi hegyimentőtől, aki csapatával a Vargyas-szorosban teljesít szolgálatot.

  • Idén kevesebb volt a látogató a Vargyas-szorosban. A szerző archív felvétele
Hogy mi lehet az oka a turisták elmaradásának, arról csak vélekedni tudott: talán a pénzhiány. Mint megjegyezte, idén eddig súlyosabb baleset sem történt a szorosban, bár igaz, hogy „augusztus szokott a nehezebb hónap lenni” – fűzte hozzá. A legutóbbi hétvégén két könnyebb esethez riasztották őket, a turistákat ellátták, majd folytathatták útjukat.

A hegyimentők mind­emellett arra is törekednek, hogy a szorosban a lehető legbiztonságosabban lehessen közlekedni: nemrég a Lócsűr előtti híd megrongálódott deszkáit cserélték ki és kezelték le páclével. Készülnek arra, hogy a Kőalja felőli legelső híd feljáratát is biztonságosabbá, járhatóbbá tegyék. Azonkívül a természetvédelmi terület rendjére, tisztaságára is vigyáznak, hogy „a szoros tiszta, biztonságos és élvezhető maradjon minden látogató számára”.

