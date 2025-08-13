Adomány az árvízkárosultaknak

Tegnap délelőtt Kökösbácsteleken indult annak a jelentős, mintegy 125 ezer euró értékű, háztartási gépekből és készülékekből álló adománynak a szétosztása, mellyel a Duna Group segíti a májusi áradások által sújtott háromszéki családokat. A Diószegi Pékség, valamint a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével megvalósult jótékonysági akció révén közel félezer nagyborosnyói és kökösbácsteleki kedvezményezetthez juttatják el a napokban a háztartásokban ma már nélkülözhetetlen műszaki cikkeket.

Hétfőn délután két kamionban érkezett a Diószegi Pékség sepsiszentgyörgyi székhelyére a Duna Group nagy értékű adománya: mosógépek, hűtőszekrények, gáztűzhelyek, mikrohullámú sütők, televíziók és hűtőládák sorakoztak a rakterekben. Simon Mónika, a Duna Group kommunikációs osztályának vezetője a kezdeményezés kapcsán tartott sajtótájékoztatón rámutatott, az áradások nyomán megsemmisült, ám a mindennapi életben fontos műszaki cikkekkel támogatják a Máltai Szeretetszolgálat munkáját, illetve segítik az érintett családokat, a felajánlás összértéke mintegy 50 millió forint, azaz 125 ezer euró.

Az adományok célba juttatásával megbízott Máltai Szeretetszolgálat elnöke, Dénes Mihály elmondta, szívesen vállalták a felkérést, s ennek előzményeként Nagyborosnyón és Kökösbácsteleken is helyszíni szemlét tartottak, végigjárták az árvízkárosult családokat, és feltérképezték, milyen háztartási gépeket tett tönkre a víz. Kiemelte, az önkormányzatok segítségét is kérték, hogy a károsultak közül senki se maradjon ki az összeírásból. Azt tapasztalták, a legtöbb családnál a hűtőszekrény, a tűzhely és a mosógép vált használhatatlanná. A helyszíni felmérés alapján készült listát átadták a Duna Groupnak, mely megvásárolta, beszerezte a berendezéseket.

Diószegi László, a Diószegi Pékség tulajdonosa, illetve a Sepsi OSK elnöke kifejtette, számukra mindig nagy öröm segíteni az embereknek, és örömmel kapcsolódtak be a jótékonysági akcióba is. Elmondta, a nagylelkű adományt képező berendezéseket a pékség járművei viszik ki az érintett családokhoz, a kamionokból történő leürítésben, illetve a berendezések szétosztásában a Sepsi OSK fiatal focistái segédkeznek.

Tegnap délelőtt Kökösbácsteleken elsőként egy idős házaspárhoz kopogtak be a máltás önkéntesek, majd a fiatalok egy gáztűzhelyet, illetve egy hűtőszekrényt vittek be otthonukba. Ana néni és férje szemmel láthatóan meglepődött, nem számítottak az adományra, de nagyon hálásak voltak érte. Házukat mára sikerült rendbe hozni a család és a rokonok segítségével, de könnyezve idézték fel, hogy az áradás elől kilakoltatták őket. Szintén meglepődött a közelben lakó hölgy is, akinek udvarára egy mosógépet és egy gáztűzhelyet vittek be a fiatal focisták. A kétgyermekes édesanya bevallása szerint el is feledkezett arról, hogy valamikor megkérdezték tőlük, milyen háztartási cikk lett oda az árvízben, ám elismerte, nagyon jólesik, hogy ily módon segítik őket. Az adományért köszönetet mondott a szeretetszolgálat munkatársainak és a Duna Group képviselőjének is.

A Diószegi-autók alkotta jótékonysági karavánt minden érintett portán örömmel fogadták, egyedül élő idős nénihez, idős házaspárhoz, többgenerációs és sokgyermekes családokhoz is bekopogtak az önkéntesek és kísérők, lepakolták a járművekről a háztartási cikkeket. Habár összesen 125 családot kell felkeresni a két érintett településen, tegnap azt tapasztaltuk, ajándékozók és megajándékozottak mindenhol megálltak néhány percre és elbeszélgettek: utóbbiak átélt nehézségeikről szóltak, előbbiek pedig jó szóval, mosollyal bátorították őket. Ugyan a faluban néhol még most is látni az árvízi védekezésben használt homokzsákokat, az általunk felkeresett gazdaságok udvarai, házai rendezettek voltak, tulajdonosaik pedig azt remélik, nem jön többé „a nagy víz”.