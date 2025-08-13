Pilléretört nyugdíjunk

Nagyon keveset tudtunk a romániai nyugdíjrendszer 2-es pilléréről – ez most derül ki, amikor a kormány úgy döntött, sok egyéb mellett azt is megbolygatja. Eddigi tapasztalataink szerint, ha hozzányúlnak valamihez, aminek köze van a pénzünkhöz, akkor biztosan nem mi járunk jól – ezzel magyarázható a felháborodás, a tiltakozás.

A kötelező magánnyugdíj-pénztári megtakarítást (ez a 2-es pillér hivatalos megnevezése) 2008-ban vezették be Romániában a 35 év alattiak számára, a 35–45 év közöttieknek pedig opcionálisan. Ez azt jelentette, hogy a társadalombiztosítási alapba befizetett 20,25 százalékos adó mellett 4,75 százalékot egy e célra létrehozott pénztárba fizetünk. Kötelező módon, minden hónapban levonták az adott összeget, és évente kaptunk egy értesítést az általunk választott alaptól a pénzről, amely addig összegyűlt a számlánkon. Érkeztek hírek arról, hogy ezek az alapok sokkal jobban gazdálkodnak, mint az állami nyugdíjpénztár, befizetett lejeink jobban fiadzanak, de sorsukról legfennebb csak a nyugdíjkorhatárhoz közeledők érdeklődtek. Mostanában már hallani lehetett ezek örvendezéséről, hogy egy összegben kivehetik az elmúlt 17 év alatt összegyűlt 20–30 ezer lejüket. Nem hatalmas összeg, de nem is csekély a nyugdíjas évek megkezdéséhez. A román intézmények iránti bizalmat jól tükrözi, hogy a jogosultak 72 százaléka a teljes összeg azonnali átvételét választotta. Nem csoda, hisz tíz évre felosztva havi 100 lejnél is kevesebbel növelte volna csak az 1-es pillérből kapott állami nyugdíjukat.

Most azonban, hogy egyre több befizető éri el a jogosultsági korhatárt, és növekszik a teljes kifizetést követelők száma, úgy döntöttek, változtatnak az eddigi rendszeren. Ha nem is váratlanul, de derült égből villámcsapásként érkezett a hír múlt héten: a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF) kidolgozott egy új rendszert: az alapba összegyűlt pénzünk legfennebb 25 százalékát vehetjük ki egy összegben, a többit megkapjuk tíz évre felosztva. Magyarán, nagyon kevésre (5000–6000 lejre) csökken egyszeri örömünk és pár tíz lejjel gyarapszik nyugdíjunk.

Ilie Bolojan miniszterelnök európai példákkal igyekezett csitítani a kedélyeket. És azzal: Romániának el kell fogadnia az ASF által javasolt új jogszabályt ahhoz, hogy teljesítse a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez (OECD) való csatlakozás feltételeit. Persze azt is bevallotta, ha nem lépnek, 2030-ra összeomolhat a teljes rendszer, mert több százezren vonulnak nyugdíjba és kérhetik pénzüket.

Romániának ismét a fejére nőtt egy elfuseráltan, rosszul bevezetett rendszer, melynek szabályozását 17 évig halogatta. Ha első perctől úgy indítják, ahogyan most átszabnák, senkinek sem lehetne ellenvetése, most azonban már magántulajdon elkobzásáról beszélnek még kormánypárti politikusok is. Ha így marad, néhány éven belül megroppanhat a teljes 2-es pillér, ha megváltoztatják, hatalmas felháborodással kell szembenézniük. Újra sikerült egy jobb reményű reformot úgy elszúrniuk, hogy mi, polgárok így is, úgy is rosszul járjunk.

Fotó: Pixabay.com