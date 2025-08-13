Jó tehát, ha biztos ez az állapot, legyen szó akár fizikai, akár lelki egyensúlyról, hisz tudjuk, könnyen megbillenhet, ingataggá válhat bármelyik, és akkor jöhet az erőfeszítés a helyreállításához. Ha átvitt értelemben nézzük, akkor az az állapot, amelyben az ellentétes hatások, körülmények, törekvések kiegyenlítik egymást. Említettem a létfontosságú lelkit, de manapság igencsak közismert az egyre bomlékonyabb hatalmi, pénzügyi, gazdasági, politikai, államháztartási egyensúly is.



A definíció szerint a lelki egyensúly a lélek kiegyensúlyozott, nyugodt állapota. Belső nyugalmunk, lelki egyensúlyunk megteremtéséhez azonban békére van szükségünk, mely a rend által meghatározott, hisz köztudott, már Szent Ágoston megfogalmazta: a béke a rend által determinált. Azonban egyik édeni állapot sem elérhető a szeretet nélkül. Szabó Lőrinc így fogalmaz: „szeretet / kapcsol össze kicsit és / legnagyobbat, szeretet / mégiscsak a megtagadhatatlan / szeretet őrzi / a rend egyensúlyát, szeretet / dolgozik a javító / idő szívében”. Beran Ferenc teológus így fogalmaz: „A hirtelen jött háborút követően sokan eltöprengtek azon, hogy mi is okozta az újabb veszedelmet.” Meg is válaszolja: „ahol nincs vagy felrúgják az értékrendet – vagyis nincs rend –, ott előbb-utóbb háborúk törhetnek ki”. Glatz Ferencet idézi, aki szerint az I. világháború nem ért véget, a másodikban folytatódott és a jelenben is tart, mert a XIX. század elején Európában nem tudott megvalósulni a rend nyugalma, hisz a birodalmak nem voltak békében egymással, ugyanakkor belülről az önállósuló népek nemzetté való átalakulási vágya feszítette szét őket. Ez a folyamat folytatódott a II. világháború után is, sőt, napjainkban új világhatalmak jönnek létre, egyre nyíltabban esik szó a világ újrafelosztásáról. Ráadásul a politikai nagyhatalmakon túl az egyre befolyásosabb gazdasági hatalmak a háborúban érdekeltek.

Így a rend nyugalma, mint a béke feltétele, egyre nehezebben megvalósíthatónak tűnik – mondja a tanár úr, és felteszi a kérdést: mit tehet egy hívő ember ilyenkor? És meg is válaszolja: a keresztény ember a rend nyugalmát mint Istentől kapott ajándékot a szívében hordozza, így képviselni is tudja a békét. Ha azt teszi, akkor a béke közvetítőjévé tud válni, és hozzájárulhat az új, tartós egyensúly megteremtéséhez. S közben azért vigyáz, hogy szárazon maradjon a puskapor – mondja bennem a kisördög…

