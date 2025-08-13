Negyedezer bírság, negyedszáz jogosítvány

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) Speed elnevezésű, fokozott sebesség-ellenőrzést hirdető programjához csatlakozva a Kovászna megyei közlekedésrendészet a múlt hét minden napján sűrűbben mérte a gépjárművek sebességét Háromszék-szerte.

A megye fontosabb közútjain zajló akciók fő célja a közlekedésbiztonság növelése volt: a járművezetők felelősségtudatának erősítése és a sebességtúllépésből eredő súlyos balesetek kockázatának csökkentése – közölte a Kovászna megyei rendőrség tegnap. A közlekedésrendészek 259 bírságot szabtak ki a megengedett sebesség túllépése miatt. Ezen felül 25 vezetői jogosítványt vontak be olyan sofőröktől, akik több mint 50 km/órával lépték túl a megengedett sebességet.

A rendőrség emlékeztet: a túl nagy, illetve az útviszonyokhoz nem igazított sebesség a súlyos közlekedési balesetek egyik fő oka. A sebességkorlátozások betartása és az előrelátó, óvatos vezetés életet menthet: a sajátunkat és másokét is. (sz.)