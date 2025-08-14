Zöld Nap-pali tábor Augusztus 25–28. között a Zöld Nap Egyesület partnerségben a kézdivásárhelyi Sportirodával az idei ötödik táborát szervezi meg a céhes városban. A nappali táborba olyan 0–IV. osztályos tanulók jelentkezését várják, akik közel érzik magukhoz a természetet és a sportot, ugyanakkor hajlandóak új kihívásokban részesülni, új dolgokat elsajátítva főként a kreatív újrahasznosítás és az egészséges életmód terén. A táborban változatos kinti és benti programok, sportos, művészeti, szabadidős, aktív és pihentető tevékenységek váltakoznak. Külön hangsúlyt fektetnek a játékos tanulásra, önmaguk és egymás megismerésére, valamint a gyerekek érzékenyítésére, egymás elfogadására, a környezettudatos, a természetvédelem és az egészséges életmód fontosságára. Bővebben a zoldnap.info-n.

Zene

JAZZKONCERT. A sepsiszentgyörgyi Bábelben (Csíki utca 21. szám) augusztus 20-án, szerdán 20 órától a Tango Jazz Quartet (ARG) koncertezik. A formáció a tangó dallamos és ritmikai mintáit ötvözi a jazz harmóniáival és improvizációival. Ez az új megközelítés a tangóhoz és a jazzhez lelkes fogadtatásban részesült Argentínában és nemzetközi szinten is. A Tango Jazz Quartet zenéje a hagyományos tangótól Astor Piazzolla műveiig terjed, miközben sosem hagyja el a jazz világát.

SÁRIK PÉTER TRIÓ & KOSZIKA. Augusztus 21-én, csütörtökön 20 órától a sepsiszentgyörgyi Szimplában a Sárik Péter Trió és Koszorus Krisztina Koszika közös produkciója különleges zenei világba repíti a hallgatót, ahol kelet és nyugat, múlt és jelen találkozik. Előadásuk nem sorolható be egyetlen műfajba sem: örömzene ez a javából, tele szívvel, lélekkel és improvizációval. Jegyek az ambilet.ro oldalon vásárolhatók.

ISTVÁN, A KIRÁLY A CSÍKSOMLYÓI NYEREGBEN. Augusztus 30-án, szombaton 21 órától Szent István király államalapításának ünnepéhez kapcsolódóan szeretnék újra megtölteni a csíksomlyói nyerget. A legnépszerűbb magyar rockoperát Feke Pál Junior Prima és Artisjus-díjas magyar színész, énekes (István király) és Dolhai Attila Jászai Mari-díjas magyar színész, musicalénekes, operetténekes, érdemes művész (Koppány vezér) főszereplésével tekintheti meg a közönség. A monumentális nagykoncert tiszteleg a szerzők, Szörényi Levente és Bródy János előtt. A rockos megszólalású eseményen felcsendülnek a rockopera legnagyobb slágerei.

Hitvilág

JUBILEUMI TÁBOR. Augusztus 14–23. között a kolozsvári Lombi erdőben kerül megrendezésre a Romániai Magyar Cserkészszövetség idei jubileumi emléktábora, a LEHET, amely a szövetség rendszerváltás utáni újraalakulásának 35. évfordulójára meghirdetett emlékévet koronázza meg. Jelenleg Erdélyben Kézdivásárhelytől Nagybányáig összesen 45 cserkészcsapat működik, 2850 aktív cserkészt számlálnak, mellettük több ezer régi cserkészt tartanak nyilván. A tábor az aktív és a régi cserkészeknek is szól, mellettük Magyarországról és az egész Kárpát-medence magyar cserkészcsapataiból érkeznek résztvevők, a Vajdaságból, Felvidékről és más szórványmagyar településekről is, összesen több mint ezer cserkész vesz részt a táborban. További érdességek a lehet.rmcssz.ro oldalon olvashatók.

BÖJT- ÉS IMANAP A BÉKÉÉRT. Mivel a háború továbbra is oly sok népet sújt világszerte, a Rendfőnöknők Nemzetközi Uniója (UISG) felhívást tett közzé, hogy világszerte ma tartsanak böjt- és imanapot a békéért. A kezdeményezéshez a Mária Rádió 13 órától kezdődő rózsafüzérimával csatlakozik.

MÁRIA-ÁHÍTAT. A kovásznai Szent István-templomban augusztus 16-án, szombaton szentségimádás lesz 17 órától. A szentmise 18 órakor kezdődik, amelynek szónoka Bátor Botond pálos szerzetes, plébános. A Mária Rádió élőben közvetíti az eseményt, mely a Facebook-oldalon is követhető. A szentmise után rózsfüzér-imádsággal és gyertyás körmenettel zárul a Mária-áhítat. A zenei szolgálatot a Kikapcs-olsz zenekar végzi.

Kriza János-szobor avatása, konferencia

A Magyar Unitárius Egyház 2025-öt Kriza János-emlékévvé nyilvánította, megemlékezve a néprajzkutató, teológus és püspök halálának 150. évfordulójáról. Az egész éves programsorozat augusztusban két kiemelt eseménnyel folytatódik. Augusztus 17-én a torockói unitárius templom udvarán kerül sor a Kriza-szobor ünnepélyes leleplezésére; augusztus 18–19-én a kolozsvári Vallásszabadság Háza ad otthont a Kriza János, a teológus és néprajzkutató című konferenciának.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi Művész mozi augusztus 15-ig zárva tart. A szombati műsor: 11 órától Super bébi (magyarul beszélő svéd–dán animációs film, 80 perc) és 16.30-tól románul beszélő, 11.15-től Rosszfiúk (románul beszélő amerikai animációs családi akciófilm, 104 perc) és 16 órától magyarul beszélő, 18 órától A Fantasztikus 4-es: Első lépések (magyarul beszélő amerikai fantasztikus akciókalandfilm, 115 perc, 3D), 18.15-től Többesélyes szerelem (román feliratos amerikai–finn romantikus filmdráma, 116 perc), 20.15-től Násznaposok (magyarul beszélő amerikai–ciprusi akcióvígjáték, 107 perc), 20.30-tól Már megint nem férek a bőrödbe (román feliratos amerikai családi vígjáték, 111 perc); vasárnap: 11 órától Rosszfiúk (magyarul beszélő amerikai animációs családi akciófilm, 104 perc) és 16.15-től románul beszélő, 11.15-től Super bébi (románul beszélő svéd–dán animációs film, 80 perc) és 16 órától magyarul beszélő), 17.45-től A Fantasztikus 4-es: Első lépések (román feliratos amerikai fantasztikus akciókalandfilm), 18.15-től Többesélyes szerelem (magyarul beszélő amerikai–finn romantikus filmdráma, 116 perc), 20 órától F1 (magyarul beszélő amerikai sportfilm), 20.30-tól Már megint nem férek a bőrödbe (magyarul beszélő amerikai családi vígjáték). Az új honlapon, az artacinema.ro oldalon az új jegyárakat is feltüntették.

Röviden

NYITVA A MÚZEUM. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum augusztus 15-én, pénteken, Nagyboldogasszony napján is várja látogatóit a Kós Károly utcai főépületében 9 és 17 óra között. Bővebben a látogatható kiállításokról az sznm.ro oldalon lehet tájékozódni.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Aldobolyban és Sepsiszentkirályban, 18-án, hétfőn Árapatakon. Honlap: tega.ro.

ÜNNEPI MENETREND. A Multi-Trans Rt. értesíti utasait, hogy augusztus 15-én, pénteken az autóbuszok szombati menetrend szerint közlekednek (félóránként).

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszent­györgyön mától 22–6 óráig a Császár Bálint utcai Farmaline 1-es gyógyszertár (0367 412 103) az éjszakai szolgálatos. Augusztus 15-én,

pénteken a Sepsi Value Centre programja szerint a Hygea 4 (0731 369 294) gyógyszertár tart nyitva; szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György urcai Ambrózia II., hétfőtől a Gábor Áron utcai Dr. Max (0752 168 734); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann gyógyszertár (0745 822 449) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyör­gyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556), szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.