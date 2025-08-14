Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. augusztus 14., csütörtök, Elhalálozás

Elhalálozás

„A szeretet soha el nem fogy„"” (1.Kor: 13-8)

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, gyermek, feleség és testvér, GYÖRGY NOÉMI (szül. NAGY) életének 59. évében csendben megtért Urához.

Földi porsátorát 2025. augusztus 16-án, szombaton 12 órakor a vártemplomi ravatalozóháztól helyezzük örök nyugalomra a helyi református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon, jó szomszéd, barát, ismerős, a sepsiszentgyörgyi GERCUJ MÁRIA életének 76. évében hosszú betegség után elhunyt.
Temetése 2025. augusztus 14-én 13 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás 12 órától.
A gyászoló család
Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak volt kollégánk, TAKÓ IMRE elhunyta alkalmából.
A Gyermekek Palotája munkaközössége
Megemlékezés

Az élet csendesen megy tovább, de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át. Megcsillan egy könnycsepp a szemünkben, nincs olyan nap, hogy ne jutnál eszünkbe. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi PÉTER KLÁRÁRA halálának első évfordulóján. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi NAGY ISTVÁNRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
Fájó szívvel emlékezünk az árkosi id. KERESZTES ÁRPÁDRA halálának első évfordulóján. Tiéd a csend és a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom. 
Míg élünk, emléked örökké élni fog.
Özvegye, Mária, leánya, veje, fia, menye, unokái és dédunokái
