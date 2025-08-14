Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, gyermek, feleség és testvér, GYÖRGY NOÉMI (szül. NAGY) életének 59. évében csendben megtért Urához.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon, jó szomszéd, barát, ismerős, a sepsiszentgyörgyi GERCUJ MÁRIA életének 76. évében hosszú betegség után elhunyt.

Temetése 2025. augusztus 14-én 13 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás 12 órától.

A gyászoló család

4335205

Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak volt kollégánk, TAKÓ IMRE elhunyta alkalmából.

A Gyermekek Palotája munkaközössége

4335206

Megemlékezés

Az élet csendesen megy tovább, de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át. Megcsillan egy könnycsepp a szemünkben, nincs olyan nap, hogy ne jutnál eszünkbe. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi PÉTER KLÁRÁRA halálának első évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

du.

Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi NAGY ISTVÁNRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335197

Fájó szívvel emlékezünk az árkosi id. KERESZTES ÁRPÁDRA halálának első évfordulóján. Tiéd a csend és a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom.

Míg élünk, emléked örökké élni fog.

Özvegye, Mária, leánya, veje, fia, menye, unokái és dédunokái

4335204