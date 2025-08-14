A Sepsi OSK tegnap nyilvánosságra hozta, hogy a júliusban a sepsiszentgyörgyi klubhoz visszatérő Fejér Béla elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, így több mint fél évig nem védhet. A 30 éves kapust ma megműtik Brassóban, ezt követően pedig elkezdi a rehabilitációt, ugyanakkor a zabolai hálóőr bízik benne, hogy jövő tavasszal ismét pályára léphet.

Az idénykezdet egyelőre nem úgy alakult a háromszéki csapat számára, ahogy a vezetőség, a szakmai stáb és a szurkolók elvárták, mivel az együttes az első két mérkőzésen csak két pontot gyűjtött. Ráadásul Ovidiu Burcă vezetőedző újabb problémával szembesült, ugyanis az első fordulóban a Chindia Târgoviște otthonában lejátszott meccsen Fejér Béla megsérült, emiatt tavaszig nem számíthatnak rá, így vélhetően Bogdan Ungurea­nu pótolja majd. A székelyföldi gárda tizenharmadik a táblázatban, hétfőn 17 órától a Vajdahunyadi Corvinul ellen játszik rangadót a Sepsi Duna Arénában a másodosztályú bajnokság harmadik körében.

„Egyáltalán nem így terveztem a hazatérést, biztosan oka van a történteknek, viszont remélem, hogy a műtét jól sikerül, ezt követően pedig a lehető leghamarabb felépülök és jövő tavasszal ismét pályára léphetek. Az első fordulóban a meccs hajrájához közeledve egy kirúgásnál megcsúsztam, majd kisebb fájdalmat éreztem a térdemben, ennek ellenére végigjátszottam a találkozót. Másnapra eldagadt a lábam, ezért elvégezték az MRI-vizsgálatot, amely után kiderült, hogy elszakadt az elülső keresztszalagom. A sérülés soha nem jön jókor, azonban bízom benne, hogy minden rendben lesz, csak előretekintek és a gyógyulásomra összpontosítok” – nyilatkozta Fejér Béla.

A sepsiszentgyörgyi csapat júliusban jelentette be, hogy Fejér Béla visszatér Háromszékre. A zabolai kapus az elmúlt öt évben a Nyíregyháza Spartacus színeiben szerepelt, a székelyföldi klubbal három évre szóló szerződést kötött. A 190 cm magas hálóőr 2020 augusztusában előbb kölcsönbe került, majd egy évvel később végleg Nyíregyházára szerződött, ahol a másodosztályban 88, a Magyar Kupában pedig nyolc mérkőzésen kapott lehetőséget, míg az élvonalban öt találkozón védte az észak-alföldi alakulat kapuját. Fejér Béla 2016 júliusában igazolt a megyeszékhelyre, ahol négy év alatt 40 összecsapáson öltötte magára a Sepsi OSK mezét.

A 2. Liga harmadik fordulójának programja: * péntek: Nagyváradi FC Bihar–Újszentesi SK (11 óra – Digi Sport, Prima Sport) * szombat: CSM Slatina–FC Metalul Buzău (11 óra), CS Afumați–FC Voluntari (11 óra), Resicabányai CSM–FC Câmpulung Muscel (11 óra), Marosvásárhelyi ASA–Szatmárnémeti Olimpia (11 óra), Chindia Târgoviște–Sellenberki SK (11 óra – Digi Sport, Prima Sport), CS Dinamo Bukarest–Bukaresti Steaua (18.30 óra – Digi Sport, Prima Sport) * vasárnap: CS Tunari–FC Bacău (11 óra), Concordia Chiajna–Ceahlăul Piatra Neamț (11 óra) * hétfő: Sepsi OSK–Vajdahunyadi Corvinul (17 óra – Digi Sport, Prima Sport) * kedd: Jászvásári Poli–Gloria Beszterce (19 óra – Digi Sport, Prima Sport).