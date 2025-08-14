A Ferencváros bejutott a Bajnokok Ligája-selejtező negyedik, utolsó fordulójába, mivel kedden 3–0-ra diadalmaskodott a bolgár PFC Ludogorec felett a Groupama Arénában a harmadik kör visszavágóján. A zöld-fehér mezesek négy év után jutottak el újra a BL-selejtező rájátszásába, és már csak egy párharc megnyerése választja el őket a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájától. A folytatásban Robbie Keane együttesének az azeri Qarabag FC lesz az ellenfele.

Ludogorec-góllal kezdődött a mérkőzés, viszont a 6. percben Ivajlo Csocsev fejesénél a VAR-vizsgálatot követően a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot. A folytatásban is a vendégek futballoztak veszélyesebben, Yves Erick Bile lövésénél a labda a bal kapufa mellett hagyta el a játékteret, Caio Vidal fejese után pedig Dibusz Dénes védett. A Ferencváros a 21. percben került először helyzetbe, ám Cebrail Makreckis kísérlete szögletre vágódott. Sok pontatlanság jellemezte a házigazdák játékát, míg a bolgár csapat pontos kontrákat vezetett: a 28. percben megint Csocsev fejelhetett közelről, azonban a magyar kapus bravúrral hárított. Az első félidőben látott teljesítmények ismeretében meglepő volt, hogy a magyar bajnok vezetést szerzett: a 38. percben Ötvös Bence beadásából Varga Barnabás bólintott a hálóba.

A második félidőben Makreckis eldönthette volna a továbbjutást, amikor az 52. percben egyedül állt a hálóőrrel szemben, ellenben mellé gurított. A Ferencváros átvette a játék irányítását, egyre többször tartotta az ellenfél térfelén a labdát, míg a középpálya és a hátvédsor megakadályozta a rivális ellentámadásait. A játékrész felénél Ötvös Bence távoli lehetősége a keresztlécről vágódott az alapvonal mögé, a másik oldalon pedig Anton Nedjalkov hasonló próbálkozásánál Dibusz mentett. A találkozó a 79. percben dőlt el, amikor a csereként beállt Gruber Zsombor az alapvonal közeléből középre passzolt, majd az érkező Varga Barnabás a kapu közepébe gurított. A válogatott támadó második találatával még nem volt vége az összecsapásnak, a végeredmény Szalai Gábor 86. percben jegyzett fejes góljával alakult ki.

Eredmény, Bajnokok Ligája, selejtező, 3. forduló, visszavágó: Ferencvárosi TC–PFK Ludogorec Razgrad 3–0 (gólszerzők: Varga Barnabás 38., 79., Szalai Gábor 86.) – összesítésben: 3–0.