A Gyulai István Memorial atlétikai versenyen kedden világcsúcsot javító Armand Duplantis lett a sportág jövő szeptemberben Budapesten debütáló új csúcsviadalának, az Atlétikai Világdöntőnek az arca – jelentette be tegnap a nemzetközi szövetség (WA).

A WA közleménye kiemelte, hogy a világdöntő egy úttörő, forradalmian új nemzetközi viadal, amelyen a világ legjobb atlétái mérik össze tudásukat, hogy kiderüljön, ki a bajnokok bajnoka. A versenyre kétévente kerül majd sor, és méltó lezárása lesz azoknak az éveknek, melyekben nincs szabadtéri világbajnokság. A legelső megmérettetést 2026-ban Budapesten rendezik meg a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség és a Magyar Atlétikai szövetség szervezésében.

„Ez egy világbajnokság, amelyet sikerült három intenzív atlétikai estére szorítanunk. Erre az eseményre azért volt szükség, mert a páros években, az olimpiát leszámítva, nem volt egy kiemelkedő többnapos verseny, amely az atlétikára irányíthatja a figyelmet” – mondta Jon Ridgeon, a WA vezérigazgatója. Hozzátette, a rendezvény „arca”, a sportág jelenlegi legnagyobb sztárja Armand Duplantis, a rúdugrás királya, aki kedden 13. alkalommal javította meg a világcsúcsot, amely mostantól 6,29 méter. A 25 éves sportoló a tokiói olimpiai arany óta az összes létező világeseményt megnyerte férfi rúdugrásban.

A helyszínválasztással kapcsolatban az 58 éves Ridgeon hangsúlyozta, nagyon könnyű volt a döntés arról, hogy jövőre szeptember 11. és 13. között Budapest legyen a házigazdája az eseménynek. „A magyar fővárosban rendeztük meg 2023-ban a világbajnokságot. Azt hiszem, nem járok messze az igazságtól, ha azt mondom, valószínűleg ez volt a legjobban megszervezett atlétikai világbajnokság” – jegyezte meg Ridgeon, kiemelve, azt sem zárja ki, hogy majd 2028-ban, a második világdöntőre visszatérjenek Budapestre.

Az atlétikai világdöntőre eddig 26 versenyző kvalifikálta magát. Indulási jogot szerez még az idei tokiói világbajnokság 26 egyéni aranyérmese, a jövő évi Gyémánt Liga-döntő győztesei, valamint az év legjobb teljesítményt nyújtó atlétái. Nem lesz korlátozva, hogy hány sportoló indulhat egy nemzetből egy adott versenyszámban. A vegyes 4×100 méteres és 4×400 méteres váltók a jövő évi botswanai váltó-világbajnok­ságon szerezhetnek indulási jogot.