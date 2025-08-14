Folyamatos a csökkenés

Idén júniusban is negatív volt a természetes szaporulat Romániában, az élve születések száma továbbra sem haladta meg a halálozásokét – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett előzetes adataiból.

Ezek szerint a természetes szaporulat 2025 júniusában negatív maradt (-6916 fő), a halálozások száma 1,6-szorosa volt az élve születések számának.

Az élve születések száma az idei hatodik hónapban tavaly júniushoz képest 223-mal (1,9 százalékkal), a halálozások száma éves összevetésben 166-tal (0,9 százalékkal) csökkent. Az egyéves kor betöltése előtt bekövetkezett halálozások száma 31-gyel kevesebb.

Júniusban városon 9175 személy (4662 férfi és 4513 nő), vidéken pedig 9499 személy (4972 férfi és 4527 nő) halt meg. Tavaly júniushoz képest városon 3,5 százalékkal csökkent, vidéken 1,7 százalékkal nőtt az elhalálozások száma. (Agerpres)