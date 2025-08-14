Főleg a rokonokra maradnak

Az országos gyermekjogvédelmi és örökbefogadási hatóság (ANPDCA) vasárnap közölt adatai szerint a mindkét szülőjét nélkülöző 8102 gyermek közül 7422-t rokonok gondoztak, a többieket vagy hivatásos nevelőszülőknél, nevelőotthonokban, vagy más családoknál, személyeknél helyezték el a hatóságok. Az egyik szülőt nélkülöző gyermekek közül 37 268-an éltek rokonoknál, a többiről szintén a gyermekvédelmi rendszer gondoskodott.

Ugyanakkor március végén 6163 olyan egyszülős gyermek szerepelt a nyilvántartásban, akinek a szülője munkát vállalt

külföldön, közülük 5402-t

rokonok gondozásában hagytak.

Az állami gyermekvédelmi rendszerben összesen 2086 olyan kiskorút gondoztak 2025. március 31-én, akiknek külföldön dolgoztak a szülei, közülük 375-öt hivatásos nevelőszülőnél, 375-öt otthonokban, 1238-at rokonoknál, 98-at pedig más családoknál vagy személyeknél helyeztek el a hatóságok. (Agerpres)