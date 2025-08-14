Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Főleg a rokonokra maradnak

2025. augusztus 14., csütörtök, Család

A múlt év végi 54 798-ról március végére 53 214-ra csökkent azoknak a gyerekeknek a száma, akiknek egyik vagy mindkét szülője külföldön dolgozott, ebből 8102 gyermeknek mindkét szülője más országban kereste a megélhetést, számuk 28-cal nőtt 2024 végéhez képest.

  • Fotó: pixabay.com
    Fotó: pixabay.com

Az országos gyermekjogvédelmi és örökbefogadási hatóság (ANPDCA) vasárnap közölt adatai szerint a mindkét szülőjét nélkülöző 8102 gyermek közül 7422-t rokonok gondoztak, a többieket vagy hivatásos nevelőszülőknél, nevelőotthonokban, vagy más családoknál, személyeknél helyezték el a hatóságok. Az egyik szülőt nélkülöző gyermekek közül 37 268-an éltek rokonoknál, a többiről szintén a gyermekvédelmi rendszer gondoskodott.
Ugyanakkor március végén 6163 olyan egyszülős gyermek szerepelt a nyilvántartásban, akinek a szülője munkát vállalt 
külföldön, közülük 5402-t 
rokonok gondozásában hagytak.
Az állami gyermekvédelmi rendszerben összesen 2086 olyan kiskorút gondoztak 2025. március 31-én, akiknek külföldön dolgoztak a szülei, közülük 375-öt hivatásos nevelőszülőnél, 375-öt otthonokban, 1238-at rokonoknál, 98-at pedig más családoknál vagy személyeknél helyeztek el a hatóságok. (Agerpres)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-14 08:00 Cikk megjelenítése: 220 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1136
szavazógép
2025-08-14: Család - :

Folyamatos a csökkenés

Idén júniusban is negatív volt a természetes szaporulat Romániában, az élve születések száma továbbra sem haladta meg a halálozásokét – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett előzetes adataiból. 
2025-08-14: Család - :

Ingyenes HPV elleni védőoltás

Augusztus 8-án a kormány jóváhagyta azt az intézkedést, amellyel az egészségügyi minisztérium kiterjeszti az ingyenes HPV elleni védőoltást. Az elfogadott rendelet szerint 2025. október 1-jétől a vakcinát a 11–26 éves lányok és fiúk számára az Országos Védőoltási Program (PNV) keretében ingyenesen biztosítják.
rel="noreferrer"