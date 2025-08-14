Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Ingyenes HPV elleni védőoltás

2025. augusztus 14., csütörtök, Család

Augusztus 8-án a kormány jóváhagyta azt az intézkedést, amellyel az egészségügyi minisztérium kiterjeszti az ingyenes HPV elleni védőoltást. Az elfogadott rendelet szerint 2025. október 1-jétől a vakcinát a 11–26 éves lányok és fiúk számára az Országos Védőoltási Program (PNV) keretében ingyenesen biztosítják.

  • Fotó: Pixabay.com
    Fotó: Pixabay.com

Jelenleg Romániában a méh­nyakrák és más HPV-vel összefüggő betegségek előfordulásának jelentős csökkentéséhez hozzájáruló védőoltás a 11–18 éves lányok és fiúk számára ingyenes, a 19–45 éves nők számára pedig a költségek 50 százalékát térítik meg. A kormány sajtóirodájának közleménye szerint a HPV elleni vakcina a háziorvos által felírt recept alapján szerezhető be a gyógyszertárakban. A védőoltást háziorvosok, epidemiológusok, gyermekorvosok és más olyan szakorvosok adhatják be, akik rendelkeznek oltóorvosi képesítéssel és szerződésben állnak az egészségbiztosítókkal. (Agerpres)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-14 08:00 Cikk megjelenítése: 197 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1136
szavazógép
2025-08-14: Család - :

Főleg a rokonokra maradnak

A múlt év végi 54 798-ról március végére 53 214-ra csökkent azoknak a gyerekeknek a száma, akiknek egyik vagy mindkét szülője külföldön dolgozott, ebből 8102 gyermeknek mindkét szülője más országban kereste a megélhetést, számuk 28-cal nőtt 2024 végéhez képest.
2025-08-14: Család - :

Szárazságtűrő fán lakók (A város gombái 65.)

Több szárazságtűrő nagygomba is előfordul Sepsiszentgyörgyön, valamint környékén, amelyek többé-kevésbé alkalmazkodtak az augusztusi egyre szárazabb és melegebb időjáráshoz. Ezek közül néhány különösen figyelemreméltó akár természetvédelmi, akár esztétikai, akár gasztronómiai vagy gyógyászati szempontból.
rel="noreferrer"