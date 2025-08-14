Ingyenes HPV elleni védőoltás

Augusztus 8-án a kormány jóváhagyta azt az intézkedést, amellyel az egészségügyi minisztérium kiterjeszti az ingyenes HPV elleni védőoltást. Az elfogadott rendelet szerint 2025. október 1-jétől a vakcinát a 11–26 éves lányok és fiúk számára az Országos Védőoltási Program (PNV) keretében ingyenesen biztosítják.

Jelenleg Romániában a méh­nyakrák és más HPV-vel összefüggő betegségek előfordulásának jelentős csökkentéséhez hozzájáruló védőoltás a 11–18 éves lányok és fiúk számára ingyenes, a 19–45 éves nők számára pedig a költségek 50 százalékát térítik meg. A kormány sajtóirodájának közleménye szerint a HPV elleni vakcina a háziorvos által felírt recept alapján szerezhető be a gyógyszertárakban. A védőoltást háziorvosok, epidemiológusok, gyermekorvosok és más olyan szakorvosok adhatják be, akik rendelkeznek oltóorvosi képesítéssel és szerződésben állnak az egészségbiztosítókkal. (Agerpres)