2025. augusztus 14., csütörtök, Szabadidő

Hozzávalók: 1 evőkanál vaj, 1 evőkanál olívaolaj, 1 közepes hagyma, 2 evőkanál vodka, 15–20 dkg lazac, 2 dl zsíros főzőtejszín, só, bors, 1 kis csokor petrezselyemzöld; 25 dkg tagliatelle.

Elkészítése. A hagymát apró kockára vágjuk, a felhevített vajon és olívaolajon megdinszteljük, sózzuk, borsozzuk, ráöntjük a vodkát, és addig kavargatjuk, amíg az alkohol elpárolog belőle. Ekkor beletesszük a kockára vagy csíkokra vágott lazacot, 1–2 percet kavargatva pároljuk, majd hozzáadjuk a főzőtejszínt és kiforraljuk.

Ezzel párhuzamosan enyhén sós vízben al dentére főzzük a tagliatellét, leszűrjük, majd beleforgatjuk a tejszínes lazacba, és megszórjuk finomra vágott petrezselyemzölddel.

A nagyon finom étel vacsorára tálalható.

Ez a fogás Rómában a karácsonyi menü része. A tagliatelle Olaszország egyik tradicionális tésztája, hasonlít a mi széles laskánkhoz (széles metélt), általában 6–10 mm széles szalag alakúra vágott tészta.

Mennyiség: 4 személy

Elkészítési idő: 20 perc

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

