Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2025. augusztus 14., csütörtök, Szabadidő
  • Evangelizációs hét a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébánián. Albert Levente felvétele
    Evangelizációs hét a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébánián. Albert Levente felvétele
Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-14 08:00 Cikk megjelenítése: 345 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 4
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1136
szavazógép
2025-08-14: Szabadidő - :

Mit készítsünk ma? (Vodkás lazac)

Hozzávalók: 1 evőkanál vaj, 1 evőkanál olívaolaj, 1 közepes hagyma, 2 evőkanál vodka, 15–20 dkg lazac, 2 dl zsíros főzőtejszín, só, bors, 1 kis csokor petrezselyemzöld; 25 dkg tagliatelle.
2025-08-14: Nyílttér - :

Gombászok, ha találkoznak

Augusztus 7–12. között rendeztük meg immár 24. nemzetközi gombásztáborunkat és mikológiai-etnomikológiai konferenciánkat (természettudományi-néprajzi tehát) a László Kálmán Gombászegyesület szervezésében, melynek elnöke alulírott. Ezúttal Kapnikbányán került rá sor mintegy 60 résztvevővel majdnem az egész magyar nyelvterületről (a Kárpát-medencéből). 
rel="noreferrer"