Gyors átszervezést kért a kormányfő

A kabinet közleménye szerint a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány három fő irányvonalat fog követni Románia költségvetésének optimalizálása érdekében: a működési költségek csökkentését (beleértve a személyzeti költségeket is), a bevételek beszedési hatékonyságának növelését és a beruházások rangsorolását. „A működési költségek csökkentése azt jelenti, hogy minden intézménynek meg kell határoznia a szükséges személyzeti létszámot és projektmutatóit, hogy jobb szolgáltatásokat tudjunk nyújtani a polgároknak. Dolgozunk egy olyan jogszabálycsomagon, amely a személyzeti költségek csökkentését írja elő a helyi és a központi közigazgatásban egyaránt” – jelentette ki Ilie Bolojan. A kormányfő felkérte az intézmények képviselőit, hogy korrekt számításokat végezzenek, és kiemelte: a hatékonyság és a felelősségtudat kell hogy legyen az a két kritérium, amely szerint az alkalmazottak megtarthatják állásukat. Bolojan felszólította a 36 intézmény képviselőit, hogy a béreket is elemezzék, és szüntessék meg az indokolatlan bérpótlékokat, ugyanakkor tegyenek lépéseket a digitalizálásra.

A szakszervezetek tiltakoznak

A 40 ezer közigazgatási állás megszüntetéséről szóló törvénytervezet visszavonását kérik az ágazat dolgozói. A Közigazgatási Szakszervezetek Országos Szövetsége (FNSA) tegnap felszólította a kormányt, hogy sürgősen vonja a vissza 40 ezer közigazgatási állás megszüntetéséről szóló törvénytervezetet, és kezdeményezzen valódi párbeszédet az önkormányzati alkalmazottak képviselőivel a legjobb megoldások megtalálásáról.

Közleményében a FNSA felhívta a figyelmet Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási miniszter nyilatkozatára, amely szerint a helyi önkormányzatoknál 34 ezer, a központi közigazgatásban további 6000 állami tisztségviselői és tanácsosi állást fognak megszüntetni. A szakszervezeti szövetség emlékeztetett arra, hogy a 34 ezer önkormányzati poszt a helyi közigazgatásban jelenleg létező 170 ezer állás 20 százalékát jelenti. „Vagyis a leginkább alulméretezett szférában a kormány a tavalyi 10 százalékos leépítések után újabb 20 százalékos létszámcsökkentést hajt végre. Ez nem reform, hanem az állam adminisztratív kapacitásának megcsonkítása” – olvasható a közleményben. A FNSA szerint a hatalmas leépítések közvetlenül érintik az alapvető közszolgáltatásokat: az okmányok kiállítását, a szociális juttatások kezelését, a helyi adók beszedését és az infrastruktúra karbantartását. A szakszervezeti szövetség arra is figyelmeztetett, hogy az intézkedés súlyosbítja a személyzethiányt az önkormányzatokban, aminek következményeként jelentősen elhúzódnak majd a hivatali ügyintézések, a megmaradó alkalmazottak túlterheltsége pedig elkerülhetetlenül a közszolgáltatások minőségének csökkenéséhez vezet. Bogdan Şchiop, a FNSA elnöke szerint „egyértelmű, hogy ez a tervezet nem veszi figyelembe a helyi realitásokat, és a romániai önkormányzati dolgozók az elhibázott költségvetési politika áldozatai lesznek”.