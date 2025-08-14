Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Gyors átszervezést kért a kormányfő

2025. augusztus 14., csütörtök, Belföld

Ilie Bolojan miniszterelnök a kormány ellenőrzése alá tartozó 36 intézmény képviselőivel tartott tegnapi munkatalálkozón azt kérte, hogy augusztus 22-ig nyújtsák be az átszervezésre, a hatékonyság növelésére és a teljesítménymutatókra vonatkozó javaslataikat, hogy a kabinet augusztus végéig elkészíthesse az intézmények átszervezéséről szóló törvénycsomag-tervezetet.

  • A kormányfő gyors átszervezést kért az alárendelt intézményekben. Fotó: gov.ro
A kabinet közleménye szerint a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány három fő irányvonalat fog követni Románia költségvetésének optimalizálása érdekében: a működési költségek csökkentését (beleértve a személyzeti költségeket is), a bevételek beszedési hatékonyságának növelését és a beruházások rangsorolását. „A működési költségek csökkentése azt jelenti, hogy minden intézménynek meg kell határoznia a szükséges személyzeti létszámot és projektmutatóit, hogy jobb szolgáltatásokat tudjunk nyújtani a polgároknak. Dolgozunk egy olyan jogszabálycsomagon, amely a személyzeti költségek csökkentését írja elő a helyi és a központi közigazgatásban egyaránt” – jelentette ki Ilie Bolojan. A kormányfő felkérte az intézmények képviselőit, hogy korrekt számításokat végezzenek, és kiemelte: a hatékonyság és a felelősségtudat kell hogy legyen az a két kritérium, amely szerint az alkalmazottak megtarthatják állásukat. Bolojan felszólította a 36 intézmény képviselőit, hogy a béreket is elemezzék, és szüntessék meg az indokolatlan bérpótlékokat, ugyanakkor tegyenek lépéseket a digitalizálásra.

 

A szakszervezetek tiltakoznak

A 40 ezer közigazgatási állás megszüntetéséről szóló törvénytervezet visszavonását kérik az ágazat dolgozói. A Közigazgatási Szakszervezetek Országos Szövetsége (FNSA) tegnap felszólította a kormányt, hogy sürgősen vonja a vissza 40 ezer közigazgatási állás megszüntetéséről szóló törvénytervezetet, és kezdeményezzen valódi párbeszédet az önkormányzati alkalmazottak képviselőivel a legjobb megoldások megtalálásáról.

Közleményében a FNSA felhívta a figyelmet Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási miniszter nyilatkozatára, amely szerint a helyi önkormányzatoknál 34 ezer, a központi közigazgatásban további 6000 állami tisztségviselői és tanácsosi állást fognak megszüntetni. A szakszervezeti szövetség emlékeztetett arra, hogy a 34 ezer önkormányzati poszt a helyi közigazgatásban jelenleg létező 170 ezer állás 20 százalékát jelenti. „Vagyis a leginkább alulméretezett szférában a kormány a tavalyi 10 százalékos leépítések után újabb 20 százalékos létszámcsökkentést hajt végre. Ez nem reform, hanem az állam adminisztratív kapacitásának megcsonkítása” – olvasható a közleményben. A FNSA szerint a hatalmas leépítések közvetlenül érintik az alapvető közszolgáltatásokat: az okmányok kiállítását, a szociális juttatások kezelését, a helyi adók beszedését és az infrastruktúra karbantartását. A szakszervezeti szövetség arra is figyelmeztetett, hogy az intézkedés súlyosbítja a személyzethiányt az önkormányzatokban, aminek következményeként jelentősen elhúzódnak majd a hivatali ügyintézések, a megmaradó alkalmazottak túlterheltsége pedig elkerülhetetlenül a közszolgáltatások minőségének csökkenéséhez vezet. Bogdan Şchiop, a FNSA elnöke szerint „egyértelmű, hogy ez a tervezet nem veszi figyelembe a helyi realitásokat, és a romániai önkormányzati dolgozók az elhibázott költségvetési politika áldozatai lesznek”.

2025-08-14: Jegyzet - László Zsuzsa:

Hurrá, utazunk!

Becsomagoltam végre, utolsó percig halogattam. Mintha ezzel is próbáltam volna húzni az időt, valahogy megúszni, hogy holnap mégis repülök. Nem szeretek repülni, pontosabban repülőre ülni. Mert úgy igazán szárnyalni, libegni-lebegni fent a magasban azért nem lehet(ne) rossz. De maradok az álmodozással, és ha lehet, két lábbal a földön. Ha tehetem, inkább utazom másképp, akkor is, ha fárasztóbb, hosszabb az az út. Én már csak így állok a repüléssel, férfiasan bevallom, hogy egy gyáva nyúl vagyok.
2025-08-14: Belföld - :

Hírsaláta

MÉG MINDIG SÓS A CSAPVÍZ. A nyár eleji parajdi ökológiai katasztrófa, majd a Korond-patakot elvezető gát átszakadása után a Kis-Küküllő olyannyira sóssá vált, hogy más települések mellett Dicsőszentmárton lakossága máig nem jut iható csapvízhez. A helyzet megoldására a kormány támogatásával sótalanító berendezéseket vásárolnak az érintett teleülések, ez az egyetlen módja annak, hogy a szolgáltató mielőbb ivóvizet állíthasson elő. A közbeszerzési eljárás elkezdődött, a cégeknek 15 nap áll rendelkezésükre az ajánlatok benyújtására; a regionális ivóvíz-szolgáltató vállalat igazgatója, Sipos Levente reményei szerint a határidő lejártával az ajánlatok elbírálása 5 nap alatt lezajlik, és kihirdethetik a győztest. A folyamatot lassíthatja, ha valamelyik cég óvást nyújt be, ugyanis a törvény 45 napos határidőt ír elő az óvások elbírálására. A legoptimistább forgatókönyv szerint szeptember 11-én megköthetik a szerződést a nyertes céggel, majd megkezdődhetnek a munkálatok. Sipos Levente szerint a történtek után a Kis-Küküllő már soha nem lesz ideális nyersanyag ivóvíz előállítására. A folyó sótartalma jelenleg is 300–500 mg/liter között ingadozik, így esélytelen, hogy az ebből származó csapvíz emberi fogyasztásra alkalmas legyen. Továbbra is több mint 40 ezer ember kap palackozott vagy tartálykocsiból származó ivóvizet a Kis-Küküllő mentén. (Maszol)
