MÉG MINDIG SÓS A CSAPVÍZ. A nyár eleji parajdi ökológiai katasztrófa, majd a Korond-patakot elvezető gát átszakadása után a Kis-Küküllő olyannyira sóssá vált, hogy más települések mellett Dicsőszentmárton lakossága máig nem jut iható csapvízhez. A helyzet megoldására a kormány támogatásával sótalanító berendezéseket vásárolnak az érintett teleülések, ez az egyetlen módja annak, hogy a szolgáltató mielőbb ivóvizet állíthasson elő. A közbeszerzési eljárás elkezdődött, a cégeknek 15 nap áll rendelkezésükre az ajánlatok benyújtására; a regionális ivóvíz-szolgáltató vállalat igazgatója, Sipos Levente reményei szerint a határidő lejártával az ajánlatok elbírálása 5 nap alatt lezajlik, és kihirdethetik a győztest. A folyamatot lassíthatja, ha valamelyik cég óvást nyújt be, ugyanis a törvény 45 napos határidőt ír elő az óvások elbírálására. A legoptimistább forgatókönyv szerint szeptember 11-én megköthetik a szerződést a nyertes céggel, majd megkezdődhetnek a munkálatok. Sipos Levente szerint a történtek után a Kis-Küküllő már soha nem lesz ideális nyersanyag ivóvíz előállítására. A folyó sótartalma jelenleg is 300–500 mg/liter között ingadozik, így esélytelen, hogy az ebből származó csapvíz emberi fogyasztásra alkalmas legyen. Továbbra is több mint 40 ezer ember kap palackozott vagy tartálykocsiból származó ivóvizet a Kis-Küküllő mentén. (Maszol)

TÚL ALACSONY VOLT AZ ÁLLAMADÓSSÁG? Románia akkor mondott le az euró bevezetésének céldátumáról, amikor szabadjára engedte a költségvetési hiányt, ami egy politikai döntés volt – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Mugur Isărescu. A Román Nemzeti Bank kormányzója emlékeztetett arra, hogy Románia 2013–2015 között teljesítette az euróra való átállás feltételeit, és Traian Băsescu akkori államfő be is jelentett abban az időszakban egy céldátumot, ám a későbbi kormányok úgy gondolták, hogy túl alacsony az államadósság, és ezt az előnyt ki lehet használni, így szabadjára engedték a költségvetési hiányt. Isărescu felidézte, hogy a jegybank annak idején meg is tette az euró bevezetéséhez szükséges előkészületeket, még a készpénzben tartott lej euróra cserélésének technológiai eljárását is kidolgozták, de 2018-tól már nem tudtak együttműködni a kormánnyal ebben az ügyben. Hozzátette: ha a költségvetés korrekciója öt vagy hét évig elhúzódik, öt–hét év múlva lesz ismét aktuális az euró romániai bevezetése. (Agerpres)

AZ AUR KOALÍCIÓRA LÉPNE A PSD-VEL. „Elkerülhetetlen” az AUR kormányra lépése – állítja George Simion pártelnök, aki felszólította a PSD-t, hogy „térjen vissza a román nép felé”, és fogadja el a kormányzást Călin Georgescu miniszterelnökkel. Simion reményei szerint már ősszel kormányra kerülhet az AUR, mégpedig a jelenlegi kormány megbuktatásával; arra készülnek, hogy bizalmatlansági indítványt nyújtsanak be a parlamentben, és bíznak abban, hogy ezt a kormánypártok egyes törvényhozói is megszavazzák; két szociáldemokrata politikus máris melléjük állt. A PSD amúgy nagyon bizonytalan helyzetben van, és ősszel (egy közelebb meg nem határozott időpontban) tisztújító kongresszust tart, amelyen az is eldőlhet, hogy merre fordul az utóbbi időben mélyrepülésben levő alakulat. A kilátások nem biztatóak, a népszerűtlen Sorin Grin­deanu ideiglenes elnök eddig egyetlen kihívója az AUR-hoz közel álló Titus Corlățean. (G4Media/Adevărul)