Bezárnák az adóügyi kiskapukat

2025. augusztus 14., csütörtök, Belföld

A Romániában tevékenykedő multinacionális cégeket és az Európai Unión kívüli online kiskereskedelmet érintő adóügyi változásokat helyezett kilátásba tegnap Alexandru Nazare pénzügyminiszer.

    Alexandru Nazare pénzügyminiszter. Fotó: gov.ro

Kifejtette: hivatalba lépésekor nem sok adattal találkozott arról, hogy mennyit veszít az ország a multik profitjának mesterséges kivitele révén. Az adóhatóság nyilvántartásaiban négy olyan költségtípus szerepel, amelyekkel a multik a vállalatcsoporton belüli mesterséges kifizetésekkel csökkentik adóalapjukat: szolgáltatások, jogdíjak, csoporton belüli hitelkamatok és tanácsadási költségek. Nazare szerint az Egyesült Államok által is használt új adózási rendszert fogják Romániában bevezetni: az ilyen típusú költségek nem haladhatják meg a forgalom 3 százalékát, ami pedig ezt a szintet meghaladja, azt nem lehet már költségként leírni, tehát ki kell rá fizetni a 16 százalékos társasági adót. Egy másik rendelkezéssel 25 lejes illetéket vetnek ki minden Európai Unión kívülről érkező, 150 eurós értékhatár alatti és így vámmentesen behozott küldeményre. A miniszter elmondta: uniós szinten az utóbbi négy évben 1-ről 4 milliárd euróra nőtt az ilyen csomagok összértéke, ami országos szinten a korábbi néhány ezerről napi 220 ezerre növelte az érkező küldemények számát. Nazare megjegyezte: a sajtóban máris „Temu-illetéknek” nevezett új illeték meghívó is a külföldi kereskedők felé, hogy amennyiben Romániában akarnak üzletelni, nyissanak itt nagybani logisztikai központot.

