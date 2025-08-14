Bezárnák az adóügyi kiskapukat

Előző írásunk

MÉG MINDIG SÓS A CSAPVÍZ. A nyár eleji parajdi ökológiai katasztrófa, majd a Korond-patakot elvezető gát átszakadása után a Kis-Küküllő olyannyira sóssá vált, hogy más települések mellett Dicsőszentmárton lakossága máig nem jut iható csapvízhez. A helyzet megoldására a kormány támogatásával sótalanító berendezéseket vásárolnak az érintett teleülések, ez az egyetlen módja annak, hogy a szolgáltató mielőbb ivóvizet állíthasson elő. A közbeszerzési eljárás elkezdődött, a cégeknek 15 nap áll rendelkezésükre az ajánlatok benyújtására; a regionális ivóvíz-szolgáltató vállalat igazgatója, Sipos Levente reményei szerint a határidő lejártával az ajánlatok elbírálása 5 nap alatt lezajlik, és kihirdethetik a győztest. A folyamatot lassíthatja, ha valamelyik cég óvást nyújt be, ugyanis a törvény 45 napos határidőt ír elő az óvások elbírálására. A legoptimistább forgatókönyv szerint szeptember 11-én megköthetik a szerződést a nyertes céggel, majd megkezdődhetnek a munkálatok. Sipos Levente szerint a történtek után a Kis-Küküllő már soha nem lesz ideális nyersanyag ivóvíz előállítására. A folyó sótartalma jelenleg is 300–500 mg/liter között ingadozik, így esélytelen, hogy az ebből származó csapvíz emberi fogyasztásra alkalmas legyen. Továbbra is több mint 40 ezer ember kap palackozott vagy tartálykocsiból származó ivóvizet a Kis-Küküllő mentén. (Maszol)