Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

SIC Feszt, 2025Rekordszámú látogató a Kerekerdőben

2025. augusztus 14., csütörtök, Közélet

Remek hangulat, felejthetetlen bulik és rekordszámú látogató jellemezte a SIC Feszt tizenegyedik kiadását, amelyre augusztus 6. és 10. között került sor Sepsiszentgyörgyön a Sugásfürdő felé vezető út melletti Kerekerdőben. A szervezők közölték, öt nap alatt 36 794 látogatója volt, ezáltal is bizonyítva, hogy a SIC Feszt Székelyföld egyik legnagyobb és legkedveltebb nyári rendezvénye.

  • Fotó: SIC Feszt
    Fotó: SIC Feszt

A szervezők közleménye szerint a fesztivál zárónapja minden várakozást felülmúlt: a BSW ismét „felrobbantotta” a színpadot, immár ötödik éve visszatérő fellépőként. A formáció évről évre fergeteges produkcióval ajándékozza meg a közönséget, és ez idén sem volt másként. A fesztivál a már hagyományosnak számító záróbulival ért véget, ahol Koósz Milán, Ciggi és Metzker Viktória hajnalig „pörgette” a közönséget.

„A SIC Feszt nem egyszerűen egy zenei esemény, hanem egy tér, ahol generációk és közösségek találkoznak, és mindenki otthon érezheti magát. A koncertek és bulik mellett a fiatalokat önkéntes programok és a HÁRIT-sátor várta, a StartUp HUB-sátor a helyi vállalkozói szférát szólította meg, míg a családosok a Családi nap programjaiba kapcsolódhattak be. Minden évben igyekszünk újítani, és ez idén sem volt másképp: bevezettük a biztonságos fesztiválélményt szolgáló Safe Point kezdeményezést. Jövőre még színesebb programkínálattal készülünk, hogy a SIC Feszt minden résztvevőnek személyre szabott élményt jelenthessen” – mondta Antal Balázs fő szervező.

A Családi nap is nagy népszerűségnek örvendett, szombaton gyerekzsivajtól és nevetéstől volt hangos a Kerekerdő. Az eseményre több mint 300 család látogatott ki, ahol közel negyven különféle kreatív, szórakoztató és edukatív foglalkozás várta a résztvevőket – mindez egy világ körüli utazás keretében, Aprócia birodalmából kiindulva. Idén a gyerekek egy különleges útlevéllel a kezükben vágtak neki a világ körüli kalandnak. Hét kontinens állomásait bejárva minden „országban” új élményekkel gazdagodtak: játékokat próbálhattak ki, hangszerekkel ismerkedtek, ízeket kóstoltak, valamint különféle kézműves technikákat sajátíthattak el.

Grüman Éva, a Családi nap fő szervezője kiemelte: „Nagy öröm számunkra látni, hogy évről évre egyre több család csatlakozik ehhez a tartalmas és élményekben gazdag naphoz. A pozitív visszajelzések megerősítenek minket abban, hogy ez a program valódi értéket képvisel: játékos formában hozza közelebb egymáshoz a családokat, generációkat és közösségeket, miközben minőségi együtt töltött időt kínál a székelyföldi családok számára.”

A szervezők bejelentették, hogy 2026-ban augusztus 5. és 9. között lesz a SIC Feszt tizenkettedik kiadása. Hangsúlyozzák, jövőre is nagyszabású programmal készülnek, amelyet a következő hónapokban kezdenek el fokozatosan bemutatni. Jegyek és bérletek már elérhetők a cooltix.hu oldalon.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Miska Brigitta Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-14 08:00 Cikk megjelenítése: 1285 Olvasóink értékelése: 4 Szavazatok száma: 14
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1136
szavazógép
2025-08-14: Közélet - Bartos Lóránt:

Ökumenikus tábor Oroszfaluban (Japántól Hollandiáig)

Minden eddigi részvételi rekordot megdöntött az a nyári bejárós tábor, amelyet Raff Róbert református szórványlelkész szervezett anyaországi segítőtársaival. A felekezeti hovatartozás nélküli tábor tucatnyi önkéntes segítségével jött tető alá, és pénteken este szeretetvendégséggel ér véget.
2025-08-14: Közélet - Nagy B. Sándor:

Négy jelölést kapott A vihar

A magyarországi Színházi Kritikusok Céhe idén 46. alkalommal adja át a Színikritikusok díját, amellyel a 2024/2025-ös évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismeri el. Rekordernek számít a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház A vihar című előadása, melyet A legjobb kőszínházi előadás, A legjobb férfi főszereplő, A legjobb női epizódszereplő és A legjobb férfi epizódszereplő díjra is jelöltek. A magyarországi színházkritikusok már önmagában rangos elismerésnek számító jelöléseiről Pál-Ferenczi Gyöngyit, a színház igazgatóját kérdeztük.
rel="noreferrer"