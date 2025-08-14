Remek hangulat, felejthetetlen bulik és rekordszámú látogató jellemezte a SIC Feszt tizenegyedik kiadását, amelyre augusztus 6. és 10. között került sor Sepsiszentgyörgyön a Sugásfürdő felé vezető út melletti Kerekerdőben. A szervezők közölték, öt nap alatt 36 794 látogatója volt, ezáltal is bizonyítva, hogy a SIC Feszt Székelyföld egyik legnagyobb és legkedveltebb nyári rendezvénye.

A szervezők közleménye szerint a fesztivál zárónapja minden várakozást felülmúlt: a BSW ismét „felrobbantotta” a színpadot, immár ötödik éve visszatérő fellépőként. A formáció évről évre fergeteges produkcióval ajándékozza meg a közönséget, és ez idén sem volt másként. A fesztivál a már hagyományosnak számító záróbulival ért véget, ahol Koósz Milán, Ciggi és Metzker Viktória hajnalig „pörgette” a közönséget.

„A SIC Feszt nem egyszerűen egy zenei esemény, hanem egy tér, ahol generációk és közösségek találkoznak, és mindenki otthon érezheti magát. A koncertek és bulik mellett a fiatalokat önkéntes programok és a HÁRIT-sátor várta, a StartUp HUB-sátor a helyi vállalkozói szférát szólította meg, míg a családosok a Családi nap programjaiba kapcsolódhattak be. Minden évben igyekszünk újítani, és ez idén sem volt másképp: bevezettük a biztonságos fesztiválélményt szolgáló Safe Point kezdeményezést. Jövőre még színesebb programkínálattal készülünk, hogy a SIC Feszt minden résztvevőnek személyre szabott élményt jelenthessen” – mondta Antal Balázs fő szervező.

A Családi nap is nagy népszerűségnek örvendett, szombaton gyerekzsivajtól és nevetéstől volt hangos a Kerekerdő. Az eseményre több mint 300 család látogatott ki, ahol közel negyven különféle kreatív, szórakoztató és edukatív foglalkozás várta a résztvevőket – mindez egy világ körüli utazás keretében, Aprócia birodalmából kiindulva. Idén a gyerekek egy különleges útlevéllel a kezükben vágtak neki a világ körüli kalandnak. Hét kontinens állomásait bejárva minden „országban” új élményekkel gazdagodtak: játékokat próbálhattak ki, hangszerekkel ismerkedtek, ízeket kóstoltak, valamint különféle kézműves technikákat sajátíthattak el.

Grüman Éva, a Családi nap fő szervezője kiemelte: „Nagy öröm számunkra látni, hogy évről évre egyre több család csatlakozik ehhez a tartalmas és élményekben gazdag naphoz. A pozitív visszajelzések megerősítenek minket abban, hogy ez a program valódi értéket képvisel: játékos formában hozza közelebb egymáshoz a családokat, generációkat és közösségeket, miközben minőségi együtt töltött időt kínál a székelyföldi családok számára.”

A szervezők bejelentették, hogy 2026-ban augusztus 5. és 9. között lesz a SIC Feszt tizenkettedik kiadása. Hangsúlyozzák, jövőre is nagyszabású programmal készülnek, amelyet a következő hónapokban kezdenek el fokozatosan bemutatni. Jegyek és bérletek már elérhetők a cooltix.hu oldalon.