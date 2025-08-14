Négy jelölést kapott A vihar

A magyarországi Színházi Kritikusok Céhe idén 46. alkalommal adja át a Színikritikusok díját, amellyel a 2024/2025-ös évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismeri el. Rekordernek számít a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház A vihar című előadása, melyet A legjobb kőszínházi előadás, A legjobb férfi főszereplő, A legjobb női epizódszereplő és A legjobb férfi epizódszereplő díjra is jelöltek. A magyarországi színházkritikusok már önmagában rangos elismerésnek számító jelöléseiről Pál-Ferenczi Gyöngyit, a színház igazgatóját kérdeztük.

A teljes magyar színházi palettáról összesen 18 független, kő- és befogadószínház előadásai és művészei szerepelnek a 14 kategória díjainak várományosai között. Az előadások közül 4–4 kategóriában jelölték A vihar című, Bodó Viktor által rendezett sepsiszentgyörgyi produkciót, valamint a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház Liliom című előadását, melyet a színház igazgatója, a sepsiszentgyörgyi származású Albu István rendezett.

A vihar A legjobb kőszínházi előadásnak való jelölése mellett Pálffy Tibort jelölték A legjobb férfi főszereplő díjra, Korodi Jankát A legjobb női epizódszereplő díjra, Kónya-Ütő Bencét pedig A legjobb férfi epizódszereplő díjra.

A már odaítélt különdíjak – életműdíj, Kurázsi-díj, Jövő-díj, gyerek- és ifjúsági színházi előadások díja stb. – mellett a 14 kategóriában 18 neves magyarországi színházi kritikus adta le voksát az idei Színikritikusok díjaira. Teljes értékű szavazatot a céh azon tagjai adhattak le, akik az évadban legalább 90 új magyar színházi bemutatót néztek meg, de a 2017/2018-as évad óta lehetőségük van szavazni azoknak is, akik 90-nél kevesebb, de legalább 50 új bemutatót tekintettek meg. Kategóriánként ők is három szavazatot adhatnak le, de szavazatuk feleakkora pontértékkel esik latba. A szavazólapok és a hozzájuk fűzött magyarázatok, indoklások hagyományosan idén is nyilvánosak lesznek a szeptember 15-i díjátadót követően a Színházi Kritikusok Céhének honlapján.

Pál-Ferenczi Gyöngyi, a Tamási Áron Színház igazgatója így nyilatkozott lapunknak a jelölésekről: „Mindenfajta jelölés, felterjesztés, így a Gábor Miklós-díj is természetesen megerősítést nyújt számunkra a művészszínházi törekvéseinkben. Bodó Viktor irányításával egy valóban fontos előadást sikerült közösen létrehoznunk. Sajnálom, hogy a magyarországi Országos Színházi Találkozón A vihar nem vehetett részt, viszont nagyon örülök a kiemelt szakmai figyelemnek. Nekem szívügyem ez a produkció. Mindössze huszonhárom éves voltam, amikor Bodó Viktor Ledarálnakeltűntem című előadását láttam. Mély nyomot hagyott bennem, és erős vágyat éreztem egy közös munka iránt. Fél évszázadra rá a döntéshozói helyzetemben sikerült valóra váltani az álmom. Az, hogy a találkozásból egy erős siker született, dupla elégtételt jelent számomra.”

Szeptember 12-én és 13-án a budapesti Örkény István Színházban játszik a sepsiszentgyörgyi társulat, így arra is lehetőségük lesz az alkotóknak, hogy személyesen részt vegyenek a díj­átadó gálán, amire ritkán adódik alkalom, általában a médiából szoktak először értesülni a Színikritikusok díjáról.