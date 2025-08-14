Egy személygépkocsi és egy motorkerékpár ütközött, utóbbi vezetője elhunyt, közölte a Kovászna megyei rendőrség. Egy időre az úton a forgalom teljesen leállt. (sz.)

Frissítés

A rendőrség délután közölte, a baleset 11 óra körül történt, a helyszínre riasztott közlekedésrendészek már holtan találták a motorost, egy 25 éves fiatalembert. A helyszínelés előzetes eredménye szerint egy 43 éves férfi által vezetett személygépkocsi előzés közben frontálisan ütközött a szemből jövő motorkerékpárral. Az útszakaszon a forgalmat 15 óráig teljesen lezárták. Az autó vezetője nem fogyasztott szeszes italt. Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával folytatják a kivizsgálást.