Tűz Sepsiszentgyörgyön

Az intézmény szóvivője szerint egy Ág utcai tömbház egyik első emeleti lakása érintett, a nagy mennyiségű gomolygó füst elől 12 lakó kimenekült. A helyszínre két vízzel és habbal is oltó tűzoltókocsi és csapata, egy létrás jármű, illetve egy SMURD rohammentő is kivonult. Az intézmény 18 órakor közölte: sikerült eloltani a tüzet, annak kiváltó okáról később tájékoztatnak. (dvk)