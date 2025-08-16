Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Tűz Sepsiszentgyörgyön

2025. augusztus 16., szombat

Tűzhöz riasztották szombaton 17 órakor a megyei sürgősségi felügyelőség készenléti csapatait, miután egy megyeszékhelyi tömbházban felcsaptak a lángok.

  • Fotó: Megyei sürgősségi felügyelőség
    Fotó: Megyei sürgősségi felügyelőség

Az intézmény szóvivője szerint egy Ág utcai tömbház egyik első emeleti lakása érintett, a nagy mennyiségű gomolygó füst elől 12 lakó kimenekült. A helyszínre két vízzel és habbal is oltó tűzoltókocsi és csapata, egy létrás jármű, illetve egy SMURD rohammentő is kivonult. Az intézmény 18 órakor közölte: sikerült eloltani a tüzet, annak kiváltó okáról később tájékoztatnak. (dvk)

