Szent István-napi ünnepségek SEPSISZENTGYÖRGY. Augusztus 20-án, szerdán a Szent József-templomban 8 órától lesz szentmise. Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik, 19 órától pedig ünnepi megemlékezést tartanak a templom előtti Szent István-szobornál, majd megáldják az új kenyeret. Az ünnepség végén a Kováts András Ifjúsági Koncert-fúvószenekar ad Szent István-napi koncertet. Várnak mindenkit, hogy együtt adjanak hálát népünkért, egységben a világon mindenütt ünneplő magyarsággal.

ERDŐVIDÉK. Barót Város Önkormányzata augusztus 20-án, szerdán 18 órától ötödik alkalommal szervez Szent István-napi emlékünnepséget Baróton a Millenniumi emlékmű közelében, a Kisboldogasszony utcai parkban. Az ünnepségen köszöntő és ima, szavalatok és énekek hangzanak el, sor kerül erdővidéki búzából Erdővidéken sütött kenyér megáldására, megszegésére és szétosztására, illetve a Millenniumi emlékmű megkoszorúzására. Az esemény a sepsiszentgyörgyi Sepsi Art Quartet vonósnégyes hangversenyével zárul. Társszervező a Baróti Művelődési Ház, a Bodosi Református Egyházközség és a Gaál Mózes Általános Iskola. Az ünnepség szervezői Barót és a hozzá tartozó falvak lakói mellett szeretettel várnak minden erdővidéki, székelyföldi érdeklődőt, és mindenkit kérnek, hogy lehetőségeik szerint öltözzenek népviseletbe.

Módosult a beteglátogatási idő

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban augusztus 15-től ideiglenesen módosult a látogatási idő az intenzív terápiás osztályon – tájékoztatott a kórház sajtóirodája. Az intézkedésekre a kórházban zajló felújítási munkálatok miatt, a betegek védelme, az orvosi tevékenység zavartalan lebonyolítása és a kórházban tartózkodó valamennyi személy biztonsága érdekében van szükség. Látogatási szabályok: minden beteget egyszerre csak egy hozzátartozó látogathat • látogatási idő: hétfőtől péntekig 13–14 és 16–17, szombaton és vasárnap 11–13 és 15–17 óráig • a látogatás maximális időtartama: 15 perc (meghosszabbítás csak a kezelőorvos engedélyével lehetséges). Kötelező védelmi intézkedések: kézfertőtlenítés az öltözés előtt; védőmaszk, cipővédő és egyszer használatos köpeny viselése; kézfertőtlenítés a védőöltözet levétele után a látogatás végeztével. Javasolják, hogy krónikus betegségben szenvedők kerüljék a beteglátogatást.

Szűrővizsgálat Illyefalván

Az illyefalvi Pető Fejlesztő- és Képző Központban szeptember 1-jén ingyenes szűrővizsgálatra kerül sor központi idegrendszeri károsodással élő csecsemők, gyermekek és felnőttek számára. A rendelésen szeretettel várnak minden olyan gyereket, akinél szülés előtt, közben vagy utána oxigénhiányos állapot lépett fel, agyvérzést kapott vagy nyílt gerinccel született és ennek következtében mozgáskárosodás alakult ki, továbbá olyan gyerekeket és felnőtteket is, akiknek stroke, koponyasérülés miatt van mozgáskárosodásuk. Azok a felnőttek is jelentkezhetnek a vizsgálatra, akik Parkinson-kórban és sclerosis multiplexben szenvednek. A vizsgálat lényege, hogy felmérjék a jelentkezők állapotát, és döntés szülessen arról, hogy a konduktív pedagógia módszerével fejleszthetők-e. A rendelés eredménye után a konduktorok csoportokat alakítanak ki, és háromhetes fejlesztő programon vehetnek részt a kiválasztott betegek Illye­falván szeptember 1–19. között. Előzetes jelentkezés alapján lehet részt venni a szűrővizsgálaton, melyet a 0724 266 020-as telefonszámon tehetnek meg.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Árapatakon, kedden Erősdön és Előpatakon, szerdán Hidvégen és Nyáraspatakon, csütörtökön Bölönben és Bölönpatakon, pénteken Középajtán. Honlap: tega.ro.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Császár Bálint utcai Farmaline 1. gyógyszertár (0367 412 103) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max (0752 168 734) gyógyszertár tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.

Zene

ÖT NYÁRESTI KONCERT. A rendezvénysorozat következő alkalmának előadói augusztus 19-én, kedden 19 órától a sepsiszentgyörgyi vártemplomban Péntek Attila (zongora) és Domschy Mercédesz (ének) házaspár, a temesvári MÉSA együttes tagjai, akik megzenésített verseket, valamint énekeskönyvi énekeket adnak elő ragtime és XX. századi jazz ihletésű stílusban. A belépés díjtalan.

HEGEDŰ- ÉS ZONGORAKONCERT. Augusztus 23-án, szombaton 17 órától a csomakőrösi református templomban hegedű- és zongorakoncert hallható az Ilyés Hunor és Ilyés Zsolt testvérpár előadásában. A belépés díjtalan, az adományokat megköszönik.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma zárva tart. Kedden: 16 órától Rosszfiúk (magyarul beszélő), 16.15-től Super bébi (románul beszélő), 18.15-től Csupasz pisztoly (magyarul beszélő) és Veszélyes állatok (román feliratos), 20 órától Hozd vissza őt (román feliratos), 20.15-től Fegyverek (magyarul beszélő); szerdán: 16 órától Rosszfiúk (magyarul beszélő) és 16.15-től románul beszélő, 18 órától F1 (román feliratos), 18.15-től Apáca a városban (román feliratos), 20.15-től Többesélyes szerelem (magyarul beszélő), 21 órától Hozd vissza őt (magyarul beszélő); csütörtökön: 16.15-től Super bébi (románul beszélő), 16.30-tól Super bébi (magyarul beszélő), 18 órától Jurassic World: Újjászületés (magyarul beszélő), 18.15-től Csupasz pisztoly (román feliratos), 20 órától Násznaposok (román feliratos), 20.30-tól Fegyverek (román feliratos). Az új honlapon, az artacinema.ro oldalon az új jegyárakat is feltüntették.

Hitvilág

MÁRTON ÁRON-KONFERENCIA CSÍKSZENTDOMOKOSON. Augusztus 29-én és 30-án a Szociális Testvérek Társaságával együttműködve szervezik meg a XIV. megemlékezést és konferenciát Csíkszentdomokoson Márton Áron püspök tiszteletére. Az ünnepi szentmisét, melyet a Mária Rádió élőben közvetít, augusztus 30-án 10 órától mutatja be Kovács Gergely gyulafehérvári érsek. Szentbeszédet mond Marton József kiérdemesült nagyprépost, tiszteletbeli kanonok, pápai prelátus, nyugalmazott egyetemi tanár. Az új témákat és nézőpontokat felvonultató konferencia részletes programja megtalálható a martonaronmuzeum.eu oldalon.

Megjelent

Megjelent a Sepsiszentgyörgyi Egyházi Tudósító augusztusi száma. Barsi Balázs OFM Szűz Mária mennybemenetele – Nagyboldogasszony ünnepéről ír, Kovács Zoltán az ereklye tiszteletről oszt meg gondolatokat Bebalzsamozott kézfej vagy ezeréves útitársunk? címmel. Továbbá Urunk színeváltozásáról, Szent Ágoston püspök és egyháztanítóról, az erzsébetbányai egyházközségről is olvashatunk részleteket. Simon Sándor újmisés pap „Megtaláltam, akit szeret a lelkem” (Én 3,4) címmel a nemrég történt papszentelése élményeiről vall, amit három kulcsfogalomban fejtett ki: hála, büszkeség és tudatosság. Ft. Ilyés Zsolt plébános rövid, idősek napi beszámolója mellett az augusztusi és szeptemberi fontosabb programokat is ismerteti, ezek sorában augusztus 28–30. között kerül sor Középajtán az egyházközségi családos táborra, és szeptemberben elkezdődnek a bérmálási felkészítők.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Nagyboldogasszony napja. Augusztus 15-e, Szűz Mária mennybevétele a katolikus egyház legnagyobb Mária-ünnepe, Mária elszenderülésének, halálának a napja. Sajgó Balázs római katolikus lelkész elemzi az évezredeken átnyúló Mária-tiszteletet, Isten anyjának megjelenését a Szentírásban és az erdélyi hagyományban. ♦ Út, Igazság, Élet. Irgalmasság Anyja, könyörögj érettünk! – Kolozsvár belvárosában, az Egyetem utca és a Farkas utca találkozásánál másfél éve ismét áll a Mária-oszlop. Hogy ki készítette, kinek a megrendelésére, miért költöztették el a múlt század hatvanas éveinek elején, miért volt annyira fontos a restaurátori beavatkozás, miért helyes az, hogy az eredeti kőelemek helyett egészen pontos másolatok állnak a szoboregyüttes régi-új helyén? – ezekre a kérdésekre ad választ a riport. ♦ Péter Európában. Péter azt mondta, hogy nem akart négy fal között élni. De vajon milyen az, amikor nincs más, csak az utca? B. Nagy Veronika és Sánta Ádám riportja egy olyan esetet mutat be, amelyben a szabadságot és a szabad életet a megszokottól eltérően is lehet értelmezi.