Elhalálozás

Tiéd a csend és a nyugalom, / miénk a könny és a fájdalom.

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, testvér, sógor, keresztapa, koma, rokon, barát

és ismerős, a rétyi

id. DOMBORA ANDRÁS

életének 75. évében hosszas, de türelemmel viselt szenvedés után megpihent.

Drága halottunkat 2025. augusztus 19-én 15 órakor kísérjük utolsó útjára a rétyi ravatalozóházból.

Részvétfogadás augusztus 18-án 18 órától és a temetés előtt egy órával.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1120329

Részvét

Részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki a Takó családnak kollégánk, TAKÓ IMRE tanár elhunyta alkalmából.

A Kapui család

4335215

Megemlékezés

Ülj le egy percre, s gyújts egy gyertyát, / Gondolj most arra, ki fentről vigyáz rád. / A halállal a létnek nem szakad vége. / Emlékezz rá, s veled marad örökre. Fájó szívvel emlékezünk FEINER KRISZTINÁRA (szül. BÁRDOSI) halálának kilencedik évfordulóján. Hiányát sem az idő, sem a távolság nem enyhíti. Szeretete, jósága örökké velünk él.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1120326

Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, / De emléked szívünkben örökre megmarad. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szentivánlaborfalvi

SZŐKE VINCÉRE halálának hatodik hetében. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4335218