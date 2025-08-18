Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. augusztus 18., hétfő, Elhalálozás

Elhalálozás
Tiéd a csend és a nyugalom, / miénk a könny és a fájdalom.
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, testvér, sógor, keresztapa, koma, rokon, barát 
és ismerős, a rétyi
id. DOMBORA ANDRÁS
életének 75. évében hosszas, de türelemmel viselt szenvedés után megpihent.
Drága halottunkat 2025. augusztus 19-én 15 órakor kísérjük utolsó útjára a rétyi ravatalozóházból.
Részvétfogadás augusztus 18-án 18 órától és a temetés előtt egy órával.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1120329
Részvét
Részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki a Takó családnak kollégánk, TAKÓ IMRE tanár elhunyta alkalmából.
A Kapui család
4335215
Megemlékezés
Ülj le egy percre, s gyújts egy gyertyát, / Gondolj most arra, ki fentről vigyáz rád. / A halállal a létnek nem szakad vége. / Emlékezz rá, s veled marad örökre. Fájó szívvel emlékezünk FEINER KRISZTINÁRA (szül. BÁRDOSI) halálának kilencedik évfordulóján. Hiányát sem az idő, sem a távolság nem enyhíti. Szeretete, jósága örökké velünk él. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120326
Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, / De emléked szívünkben örökre megmarad. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szentivánlaborfalvi
SZŐKE VINCÉRE halálának hatodik hetében. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4335218

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-18 00:00 Cikk megjelenítése: 401 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1154
szavazógép
2025-08-18: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Szent István-napi ünnepségek
SEPSISZENTGYÖRGY. Augusztus 20-án, szerdán a Szent József-templomban 8 órától lesz szentmise. Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik, 19 órától pedig ünnepi megemlékezést tartanak a templom előtti Szent István-szobornál, majd megáldják az új kenyeret. Az ünnepség végén a Kováts András Ifjúsági Koncert-fúvószenekar ad Szent István-napi koncertet. Várnak mindenkit, hogy együtt adjanak hálát népünkért, egységben a világon mindenütt ünneplő magyarsággal. 
rel="noreferrer"