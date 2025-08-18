Elhalálozás
Tiéd a csend és a nyugalom, / miénk a könny és a fájdalom.
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, testvér, sógor, keresztapa, koma, rokon, barát
és ismerős, a rétyi
id. DOMBORA ANDRÁS
életének 75. évében hosszas, de türelemmel viselt szenvedés után megpihent.
Drága halottunkat 2025. augusztus 19-én 15 órakor kísérjük utolsó útjára a rétyi ravatalozóházból.
Részvétfogadás augusztus 18-án 18 órától és a temetés előtt egy órával.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1120329
Részvét
Részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki a Takó családnak kollégánk, TAKÓ IMRE tanár elhunyta alkalmából.
A Kapui család
4335215
Megemlékezés
Ülj le egy percre, s gyújts egy gyertyát, / Gondolj most arra, ki fentről vigyáz rád. / A halállal a létnek nem szakad vége. / Emlékezz rá, s veled marad örökre. Fájó szívvel emlékezünk FEINER KRISZTINÁRA (szül. BÁRDOSI) halálának kilencedik évfordulóján. Hiányát sem az idő, sem a távolság nem enyhíti. Szeretete, jósága örökké velünk él.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120326
Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, / De emléked szívünkben örökre megmarad. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szentivánlaborfalvi
SZŐKE VINCÉRE halálának hatodik hetében. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4335218