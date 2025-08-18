Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Labdarúgás, SuperLigaKikapott az éllovastól az FK Csíkszereda

2025. augusztus 18., hétfő, Sport

A sereghajtó FK Csíkszereda közel két hét után lépett ismét pályára a SuperLigában. Az újonc székelyföldi csapat tegnap hazai környezetben korán előnybe került a listavezető Universitatea Craiova ellen, amely végül a papírformát igazolva 2–1-re győzött a hatodik fordulóban. Ilyés Róbert legénysége sorozatban negyedszer szenvedett vereséget, augusztus 23-án, szombaton 18.45-től pedig az FC Botoșani vendégeként játszik.

    Fotó: Tókos Csaba

A házigazdák a 3. percben öngóllal szereztek vezetést: Nikola Stevanović pontatlanul passzolt Silviu Lung irányába, aki ügyetlenül ért a labdához, amely a kapuba csorgott (1–0). A székelyföldi gárda rövid ideig örülhetett, mivel a vendégek a 11. percben egyenlítettek, ekkor Raul Palmeș tévedését kihasználva Steven Nsimba a hálóba továbbított (1–1). Nem sokkal később Mirel Rădoi legénysége előnybe kerülhetett volna, azonban David Matei távoli lövése Hegedűs János hátán megpattanva szögletre vágódott. A folytatásban inkább a mezőnyben zajlott a küzdelem, aztán a csíkszeredai együttes magához ragadta a kezdeményezést. Szabó Bálint lehetőségét szögletre tolta a kapus, Pászka Loránd lökete kevéssel elszállt a jobb felső mellett, Eppel Márton fejese alig tévesztett célt, a szünet előtt pedig Anderson Ceará próbálkozását fogta Lung. A második felvonást a Craiova indította jobban, a 47. percben Alexandru Crețu kísérleténél bravúrral mentett Eduard Pap. Kisvártatva a másik oldalon Szalay Szabolcs lövését ütötte ki az olténiai hálóőr, aki hamarosan Pászka lehetőségét is védte. A félidő derekán Samuel Teles tesztelte a hazai kapust, aki állta a sarat, viszont a 69. percben már tehetetlen volt, ugyanis Alexandru Cicâldău előkészítését követően Nsimba senkitől sem zavartatva ismét betalált (1–2). A hajrában akadt helyzetük a piros-fekete mezeseknek, ám a csereként beállt Jozef Dolný fejesét hárította a hálóőr, így Ilyés Róbert alakulata továbbra is nyeretlen a SuperLigában.

Eredmény, SuperLiga, alapszakasz, 6. forduló: FK Csíkszereda–Universitatea Craiova 1–2 (gólszerzők: Lung 3. – öngól, illetve Nsimba 11., 69.). (miska)

