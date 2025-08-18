Áttörés nem született, nem sikerült tűzszünetben sem megállapodnia Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnöknek, de mint utólag nyilatkozták, néhány kérdésben megegyeztek. Trump ma Zelenszkijjel egyeztet, és terítéken van újabb csúcstalálkozók megszervezése is.

Donald Trump szerint „addig nincs megállapodás, amíg nincs megállapodás”, de történt némi előrelépés Ukrajnával kapcsolatban a Vlagyimir Putyinnal folytatott megbeszélésen.

Vlagyimir Putyin azt mondta, „őszinte érdeklődéssel” áll az ukrajnai konfliktus lezárásához. Az orosz elnök a sajtótájékoztatón a következőket mondta a három és fél éve zajló ukrajnai orosz invázióról: „Számunkra Ukrajna testvér nemzet. Minden, ami ott történik, tragédia, és nagyon bánt minket.”

Putyin Alaszkában is a már megszokott retorikát ismételte, például, hogy Ukrajna biztonságát garantálni kell, és Oroszország kész erre, ám ennél részletesebben nem ment bele a témába. Hozzátette, Moszkva elvárja Európától, hogy ne gördítsen akadályokat a most elért előrehaladás elé.

Donald Trump közlendőjét azzal kezdte, hogy orosz kollégájának szavai nagyon mélyek voltak. Kiemelte: azonnal felhívja a NATO-szövetségeseit és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy tájékoztassa őket a tárgyalásról, majd arról beszélt, milyen nagy orosz üzleti delegáció tartott Putyinnal. A lehetséges tűzszünetről ugyan nem tett említést, de a találkozót nagyon eredményesnek ítélte.

„Hamarosan újra találkozunk, Vlagyimir” – mondta Trump beszéde végén, amihez Putyin hozzátette angolul: „Hamarosan Moszkvában.”

Az amerikai és nemzetközi újságírók meglepetésére a két delegáció nyilatkozataik elmondása után távozott, egyetlen kérdést sem lehetett feltenni.



Trump szerint Zelenszkijé a következő lépés

Az amerikai elnök a Fox Newsnak nyilatkozva 10-ből 10-esnek értékelte a találkozót.

„Elmondhatom, hogy egy nagyon barátságos találkozó volt (…) Tudják, hogy ő (Putyin) kemény, mint a kő, de a találkozó nagyon jó volt két igen fontos ország között, és ez jó. (...) Szerintem közel állunk a megállapodáshoz, de abba Ukrajnának is bele kell egyeznie” – mondta Donald Trump. „Sok pontban egyetértettünk, azt mondanám, hogy szinte mindenben” – tette hozzá.

A következő lépés a béke felé, hogy Zelenszkij megállapodást köt Oroszországgal, Trump legalábbis ezt tanácsolja ukrán kollégájának. „Egy nagy háborús gépezet ellen harcolnak, és úgy látom, hogy közel a megállapodás, ám ezt nem szeretem elkiabálni. Inkább azt mondom, hogy 50–50 százalék, mert sok minden történhet. De úgy vélem, Putyin elnök is meg akarja oldani a problémát” – magyarázta az amerikai elnök.



Washingtonban egyeztet az ukrán elnök

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma Washingtonba utazik, ahol a tervek szerint tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel. A látogatást Zelenszkij a Telegramon jelentette be az amerikai elnökkel való telefonos egyeztetése után.

Zelenszkij megköszönte Trump meghívását, és közölte: hétfőn Washingtonban személyesen is találkoznak, hogy „minden részletet megvitassanak a vérontás és a háború befejezéséről”. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a háború lezárásához elengedhetetlen Európa bevonása. „Fontos, hogy az európaiak minden szakaszban jelen legyenek, és Amerika mellett megbízható biztonsági garanciákat nyújtsanak” – mondta.

Zelenszkij kiemelte: Ukrajna kész a konstruktív együttműködésre, és támogatja egy háromoldalú csúcstalálkozó összehívását az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország vezetői között.

„Ukrajna ismételten megerősíti, hogy a béke eléréséért minden lehetséges erőfeszítést megtesz” – írta az X közösségi oldalon.

Az amerikai elnök szombaton a Truth Social közösségi oldalon megerősítette, hogy hétfőn fogadja Zelenszkijt. Donald Trump úgy nyilatkozott, hogy „ha minden rendben megy”, Putyinnal is újabb találkozót egyeztet majd.

Putyin követelései

Tegnap nyilvánosságra kerültek Putyin feltételei. Az orosz elnök azt követeli, hogy Ukrajna adja fel a keleti Donyeck és Luhanszk tartományokat. Az orosz államfő Donald Trumpnak találkozójuk során elmondta, hogy kész lenne leállítani a harcokat a frontvonal többi részén, ha Ukrajna engedne ennek a követelésnek, és foglalkozna „a konfliktus gyökereivel”.

Az orosz elnök azt is közölte, hogy befagyasztaná a frontvonalat a déli Herszon és Zaporizzsja régiókban, ahol erői nagy területeket tartanak megszállás alatt.

Putyin azonban világossá tette, hogy nem enged alapvető követeléseiből, amelyek között szerepel Ukrajna semlegessége és a NATO-csatlakozási törekvéseinek feladása is.

A pénteki csúcstalálkozó után az amerikai elnök kijelentette, hogy a tartós békemegállapodás most a legjobb módja a háború befejezésének, látszólag elvetve az eredeti célt, a tűzszünetet.



Fokozott európai nyomásgyakorlás

Közben az európai vezetők fokozott nyomást gyakorolnak Trumpra, hogy ne engedjen Putyin követeléseinek. Ők Zelenszkijt is támogatják abban, hogy a békemegállapodás részeként biztonsági garanciákat kapjon, amelyek elrettentenék Oroszországot egy újabb inváziótól.

Keir Starmer brit kormányfő, valamint Olaszország, Franciaország és Németország vezetői is részt vettek egy konferenciahíváson Zelenszkijjel, amelyet az amerikai elnökkel folytattak a pénteki csúcs után.

A brit kormányfő kijelentette: Trump minden eddiginél közelebb hozta az ukrajnai háború végét.

Starmer közölte, hogy szombaton Zelenszkijjel, Trumppal és európai vezetőkkel is tárgyalt, és mindannyian készen állnak a következő szakasz támogatására.

Tegnap délután összeült a Tettre készek koalíciója, vagyis azoknak az országoknak a csoportja, amelyek vállalták, hogy megvédik Ukrajnát. A találkozó házigazdája a brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Fried­rich Merz, Németország kancellárja. A több mint 30 nemzetből álló koalíció kész visszatartani Oroszországot az agressziótól azzal, hogy csapatokat állomásoztat Ukrajnában, amint a háború véget ér.