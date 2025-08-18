Közlekedési káosz Kézdivásárhelyen

Pénteken kora délután muszáj volt leállítani a villanyrendőrök működését a Bem József utcában: a nemrég felszerelt okos jelzőlámpák óriási közlekedési káoszt okoztak, Sárfalva, illetve Szászfalu irányába például két kilométeres kocsisor gyűlt fel, ami miatt az ozsdolai letérő is bedugult.
Eddig sem volt zökkenőmentes az okos jelzőlámpák működése Kézdivásárhelyen – igaz, elvileg tesztüzem, tehát hangolás alatt állnak –, méretes dugókat okoztak. A December 1., Gyárak és Bem József utcán való közlekedés, melyek a nagyon forgalmas 11-es országút részét képezik, valóságos kínszenvedéssé vált a sofőrök számára: sokan panaszkodtak a közösségi oldalakon, hogy az alig pár perces út megtétele félórásra nyúlt. Emellett sűrűsödött a koccanások száma is, olyan esetről is tudunk, hogy egy padlóféket nyomó, vontatóhoroggal felszerelt járműbe belefutó személygépkocsi olyan motorsérülést szenvedett, hogy tulajdonosa totálkárosként árusítja. Sokan panaszkodtak anomáliákra: a lámpák például egyszerre adtak zöld jelzést a gyalogos- és a gépkocsiforgalom számára is.
A helyzet a szabadnappá nyilvánított pénteken súlyosbodott – azt megelőzően egy Csernáton felé történt halálos baleset miatti útlezárás okozott káoszt –, fényképekkel és videókkal kísért panaszok özönlöttek a Facebookon. A panaszokat jeleztük az Egyesült Államokban tanulmányi úton lévő Szilveszter Szabolcs alpolgármesternek, ő pedig arra kérte a jelzőlámpákat felszerelő céget, hogy a Bem József utcában lévőket távirányítással állítsák sárga figyelmeztető jelzésre. Ez egy csapásra megoldotta a helyzetet, a forgalom rövid időn belül szellőssé vált. Ezt tapasztaltuk tegnap délben is: csak akkor érkezett nagyobb sor gépkocsi, ha a Bem irányába zöldre váltott a szentkatolnai kereszteződésnél lévő lámpa. Akkor tucatnyi autó jött sorban, de a Fortyogói útról és Oroszfaluból is ki lehetett kanyarodni az országútra. Az is igaz: voltak olyan járművek – főleg nyerges vontatók –, amelyek szemmel láthatóan az ötven kilométeres sebességkorlátozás fölött hajtottak. Tegnap a szentkatolnai letérő mellettin kívül a Dózsa György utcai kereszteződésnél lévő lámpa volt még aktív.