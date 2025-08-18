Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Közlekedési káosz Kézdivásárhelyen

2025. augusztus 18., hétfő, Közélet

Pénteken kora délután muszáj volt leállítani a villanyrendőrök működését a Bem József utcában: a nemrég felszerelt okos jelzőlámpák óriási közlekedési káoszt okoztak, Sárfalva, illetve Szászfalu irányába például két kilométeres kocsisor gyűlt fel, ami miatt az ozsdolai letérő is bedugult.

    Tegnap szellőssé vált a forgalom, nyoma sem volt dugónak. A szerző felvétele

Eddig sem volt zökkenőmentes az okos jelzőlámpák működése Kézdivásárhelyen – igaz, elvileg tesztüzem, tehát hangolás alatt állnak –, méretes dugókat okoztak. A December 1., Gyárak és Bem József utcán való közlekedés, melyek a nagyon forgalmas 11-es országút részét képezik, valóságos kínszenvedéssé vált a sofőrök számára: sokan panaszkodtak a közösségi oldalakon, hogy az alig pár perces út megtétele félórásra nyúlt. Emellett sűrűsödött a koccanások száma is, olyan esetről is tudunk, hogy egy padlóféket nyomó, vontatóhoroggal felszerelt járműbe belefutó személygépkocsi olyan motorsérülést szenvedett, hogy tulajdonosa totálkárosként árusítja. Sokan panaszkodtak anomáliákra: a lámpák például egyszerre adtak zöld jelzést a gyalogos- és a gépkocsiforgalom számára is.

A helyzet a szabadnappá nyilvánított pénteken súlyosbodott – azt megelőzően egy Csernáton felé történt halálos baleset miatti útlezárás okozott káoszt –, fényképekkel és videókkal kísért panaszok özönlöttek a Facebookon. A panaszokat jeleztük az Egyesült Államokban tanulmányi úton lévő Szilveszter Szabolcs alpolgármesternek, ő pedig arra kérte a jelzőlámpákat felszerelő céget, hogy a Bem József utcában lévőket távirányítással állítsák sárga figyelmeztető jelzésre. Ez egy csapásra megoldotta a helyzetet, a forgalom rövid időn belül szellőssé vált. Ezt tapasztaltuk tegnap délben is: csak akkor érkezett nagyobb sor gépkocsi, ha a Bem irányába zöldre váltott a szentkatolnai kereszteződésnél lévő lámpa. Akkor tucatnyi autó jött sorban, de a Fortyogói útról és Oroszfaluból is ki lehetett kanyarodni az országútra. Az is igaz: voltak olyan járművek – főleg nyerges vontatók –, amelyek szemmel láthatóan az ötven kilométeres sebességkorlátozás fölött hajtottak. Tegnap a szentkatolnai letérő mellettin kívül a Dózsa György utcai kereszteződésnél lévő lámpa volt még aktív.

Megosztás:   Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-18 08:00 Cikk megjelenítése: 815 Olvasóink értékelése: 3.67 Szavazatok száma: 3
