Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Őrtüzekkel emlékeznek az államalapításra

2025. augusztus 18., hétfő, Közélet

A magyar államalapítás ünnepe és Szent István király emléke előtt tisztelegve ismét őrtüzeket gyújtanak Háromszék-szerte augusztus 20-án, szerdán este. A magyarság legfontosabb ünnepén idén a megye 24 településén lobbannak fel egy időben az őrtüzek – tájékoztatott az RMDSZ területi szervezete. 

  • Őrtűz Illyefalván. Fotó: Facebook / Illyefalva község
    Őrtűz Illyefalván. Fotó: Facebook / Illyefalva község

A hagyományokhoz híven ezúttal is a települések legmagasabb pontjain gyűlnek össze a helyiek az őrtüzek köré, a lángok – néhány eltéréssel – 21 órakor lobbannak fel: Albisban a Dálnoki-tetőn, Alsócsernátonban a Kalacs-hegyen, Nagybaconban a Szárazajtai-tetőn, Bereckben a Martonos és Bereck közötti határnál, Bölönben a Kis Ligeten, Bikfalván a Zákány alján, Dálnokon az Akasztófa gyepjén, Felsőcsernátonban a Cserefarok-tetőn, Gelencén a Nádika-tetőn, Ikafalván a Paphegyen,  Kézdiszentkereszten a Butu-tetőn,  Kökösben a Feketeügy partján, Maksán az Óriáspince-tetőn, Ozsdolán a Luci-tetőn, Sepsibükszádon az Olton túl, a Zegán részen, Sepsikőröspatakon a Kápolna-tetőn, Sepsiszentkirályban az unitárius templom melletti téren, Torján a Cserefarok-tetőn, Vargyason a Borvíz-tetőn, Zabolán pedig a Halom-tetőn (Tatár-tető). Kissé korábban, 20.30 órakor gyújtják meg az őrtüzet a gidófalvi Remete-tetőn, illetve Nagyborosnyón az Oltár-hegyen. Kézdialmás és Lemhény közös őrtüzét 20 órakor lobbantják fel az Avas-tetőn, ahol szentmisét is tartanak, Kézdiszentléleken pedig 22 órakor a Perkőn gyűlnek össze a helybeliek az őrtűz köré. 

Sepsiszentgyörgyön 18 órától ünnepi misével, kenyérszenteléssel emlékeznek meg az államalapításról a Szent József-templomban és annak kertjében. Baróton szintén 18 órakor kezdődik a kenyérszenteléssel egybekötött Szent István-napi ünnepség a Millenniumi emlékmű közelében, a Kisboldogasszony utcai parkban. 

Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki szervezetének elnöke kifejtette, a magyarság legkiemelkedőbb ünnepén arra az ezeréves örökségre is emlékezünk, amely generáció­kon át tovább élteti nemzetünket, az egyszerre fellobbanó lángok pedig azt jelzik: „szívünk együtt dobban a  Kárpát-medence magyarságával”, és „bár a történelem viharai és a földrajzi határok próbára tettek minket, összetartozásunk ereje mindennél erősebb” – fogalmazott. Úgy vélte, ma „különösen fontos, hogy közösen őrizzük értékeinket, nyelvünket, kultúránkat”, hiszen világunkat gyakran a megosztottság, a bizonytalanság uralja. 

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Demeter Virág Katalin Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-18 08:00 Cikk megjelenítése: 293 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 4
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1163
szavazógép
2025-08-18: Közélet - Bartos Lóránt:

Közlekedési káosz Kézdivásárhelyen

Pénteken kora délután muszáj volt leállítani a villanyrendőrök működését a Bem József utcában: a nemrég felszerelt okos jelzőlámpák óriási közlekedési káoszt okoztak, Sárfalva, illetve Szászfalu irányába például két kilométeres kocsisor gyűlt fel, ami miatt az ozsdolai letérő is bedugult.
2025-08-18: Közélet - Böjte Ferenc:

Átadják a pumpaállomást (Barót)

Szokatlanul nagy visszhangot váltott ki egyik közösségi oldalon Barót polgármesterének, Benedek-Huszár Jánosnak egy bejegyzése, miszerint elkezdték a város központjában a Diákdomb előtti járdaszakasz felújítását.
rel="noreferrer"