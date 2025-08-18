Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
BarótÁtadják a pumpaállomást

2025. augusztus 18., hétfő, Közélet

Szokatlanul nagy visszhangot váltott ki egyik közösségi oldalon Barót polgármesterének, Benedek-Huszár Jánosnak egy bejegyzése, miszerint elkezdték a város központjában a Diákdomb előtti járdaszakasz felújítását.

  • Zajlanak a munkálatok a Diákdomb előtt is. Fotó: Facebook / Benedek Huszár János
    Zajlanak a munkálatok a Diákdomb előtt is. Fotó: Facebook / Benedek Huszár János

A bejegyzéshez csütörtök délig érkezett csaknem 70 hozzászólásból az derül ki, hogy a barótiaknak kezd elegük lenni a már szinte két éve tartó folyamatos munkálatokból, és „már ideje lenne valamit be is fejezni, mielőtt egy új munkának nekifognak” – hangoztatták többen. A városvezető ezúttal is bizalmat és türelmet kért a lakosságtól, és azt ígérte, hogy augusztus végére legalábbis az említett járdafelújítás befejeződik.

Benedek-Huszár János polgármester egy korábbi rádióinterjújában azt mondta: a városban a munkálatok valóban lassan haladnak, „de ennek az oka elsősorban az emberhiány, ugyanakkor vannak műszaki problémák is.”

Az éppen zajló munkálatok rendkívül bonyolultak, talán éppen abból adódóan, hogy Baróton évtizedekig halogatták a szenny- és esővízvezetékek rendbetételét, amit most már nem lehetett tovább odázni. Az esővíz például nem folyt le, egy nagyobb eső minden alkalommal szinte teljesen elárasztotta a város alacsonyabban fekvő központi részét, helyette az esővízvezetékekben szennyvíz folyt, egyenesen a patakba vagy a házak pincéibe. Emiatt a központban, az Ady utcában egy pumpaállomást kellett létesíteni, amely a szennyvizet ezentúl a városvégi szennyvíztisztító felé továbbítja. A pumpaállomás üzembe helyezése kulcsfontosságú a munkálatok haladásához.

A polgármester érdeklődésünkre azt mondta, hogy az Ady utcai pumpaállomást hamarosan, remélhetőleg már a hét elején üzembe helyezik, következő lépésként pedig az Ady és az alsó Kossuth utca lakóinak rá kell csatlakozniuk az új víz- és szenny­vízhálózatokra, mert a régieket kiiktatják. „Ez nagyon fontos, hiszen addig az úttal nem lehet dolgozni” – emelte ki a polgármester július végén a Régió Rádiónak adott említett interjújában.

Mint megtudtuk, ezután a közműépítő cég még elhelyezi a lefolyóaknákat a Kossuth utcában, aztán jön az útépítő cég, amely megszünteti a régi szennyvízvezeték minden aknáját, s kiiktatják a régi vízvezetéket is, utána kerülhet sor az utak aszfaltozására.

Megosztás:   Szerző: Böjte Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-18 08:00 Cikk megjelenítése: 280 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
