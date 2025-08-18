Késik az új tüdőkórház átadása

Reményeik szerint év végéig lezárulhat a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház tüdőgyógyászati osztályának, járóbeteg- és gondozói részlegének is otthont adó, teljesen felszerelt épület átvétele, ám a kormányforrásokból megépített tüdőkórház működéséhez még be kell szerezniük az engedélyeket, ami addig nem lehetséges, amíg az ingatlan átvétele és beírása a megye tulajdonába nem történt meg – mondta el lapunknak András-Nagy Róbert kórházmenedzser.

Az Országos Beruházási Társaság (CNI) által emelt épület gyakorlatilag elkészült, a belső terekben maradtak még kisebb tennivalók, a felszerelés egy részét leszállították már, a többi is megérkezik lassanként – jelezte a kórházmenedzser. András-Nagy Róbert kifejtette, mivel a CNI koordinálja ezeket folyamatokat, a kórháznak és a fenntartó megyei önkormányzatnak is alkalmazkodnia kell ahhoz. E beruházás esetében nem tevődik fel, hogy leállítsák – mint több, a fejlesztési minisztérium által finanszírozott, a CNI által lebonyolított munkálatot –, mivel nem csak előrehaladott állapotban van, hanem pár részletet leszámítva elkészült – tette hozzá a menedzser.

Hogy a korszerű létesítményt mikor lehet majd használni, működtetni, az egy másik kérdés. Nem zárult még le az orvosi képalkotó eszközök, a laboratórium engedélyezési folyamata, az országos hatóságtól még nem kapták meg a jóváhagyást. Emellett az épületet – a felszerelésekkel, eszközökkel együtt – még át kell vennie a megyei önkormányzatnak a CNI-től, majd átadni a kórháznak. Az átvételi eljáráshoz az is hozzátartozik, hogy az épületet telekkönyvezni kell a megyei önkormányzat nevére, hiszen egy teljesen új ingatlanról van szó. Ha az országos társaságnál minden rendben megy, nem lesz fennakadás, akkor a felsorolt lépésekről a megyei önkormányzatnak határozatokat kell hoznia, ami ismét csak időbe telik. Ha mindezek megvannak, indulhat az engedélyezési folyamat, amelynek ismét csak megvan a kifutási ideje – részletezte a menedzser, hozzátéve: jelenleg nem tudnak egy viszonylag pontos határidőt megjelölni, hogy mikortól működhet a létesítmény. Reményeik szerint és a jelenlegi állás alapján az építkezés, az eszközök beszerzése és az ingatlan átvétele (az említett lépésekkel együtt) idén megtörténhet, az engedélyeztetés viszont a jövő évre marad. András-Nagy Róbert azt is elmondta: az eredeti elképzelések szerint már 2024 decemberében le kellett volna zárulnia a beruházásnak a minisztérium és a CNI részéről, és egy ideig úgy tűnt, idén tavasszal az engedélyeztetés is megtörténhet, de több akadály (egyebek mellett az állami költségvetési válság) miatt csúszik az egész folyamat.

Amint arról több alkalommal beszámoltunk, a megyei önkormányzat 2022 júniusában írta alá a kivitelezési szerződést a fejlesztési minisztériummal a kórház tüdőgyógyászati osztályának új épületére. A megállapodás értelmében akkor a szaktárca 28 millió lejt biztosított a 34 beutalt páciens ellátását lehetővé tevő új ingatlan építésére, ám az összköltség végül 45 millió lej körüli lett. A beruházás több akadályba is ütközött, egyebek mellett műszaki problémák adódtak a tereppel is, ahová a kórház épült, ezek alaposan megnövelték a költségeket.

A beruházással egy régi elképzelést sikerül megvalósítani, azazhogy egy helyre kerüljön a teljes tüdőgyógyászati munka: a fekvőbetegek ellátása, a járóbeteg-rendelő, valamint a jelenleg a városközpontban található tüdőbeteg-gondozó. Az épület háromszintes, így a felsoroltaknak külön teret tudnak biztosítani. A Kórház utca felől nézve a földszinten kap helyet a járóbeteg-rendelő és a tüdőbeteg-gondozó. A két részlegnek külön bejárata van, a gondozórészen elkülönített helyiséget alakítottak ki az oda felülvizsgálatra visszajáró tébécés pácienseknek. A két felsőbb szinten a kórházi osztály kap helyet, az első emeleten a különböző tüdőproblémákkal beutaltakat kezelik majd, míg a másikon a tébécés betegeket.

A tüdőkórház új épületénél ugyanakkor figyelembe vették a teljes kórházra kiterjedő digitalizációs fejlesztési terveket, és az ehhez szükséges műszaki infrastruktúrát is kialakították. Emellett ez lesz a kórház összes épülete közül a leginkább energiatakarékos.

Mint ismert, a tüdőgyógyászati osztály jelenleg egy 1890-es években más céllal épült műemlék ingatlanban működik, mely kevésbé alkalmas megfelelő egészségügyi tevékenységre, míg a járóbeteg-rendelő egy, a városközpontban található leromlott ingat­lanban.