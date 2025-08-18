Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Sok figyelmeztetés szabálytalan parkolásért

2025. augusztus 18., hétfő, Közélet

Mintegy 360, parkolással kapcsolatos jegyzőkönyvet állított ki az év első felében a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség. Bár 197 alkalommal figyelmeztetéssel megúszták az érintettek, azaz bírságot nem kellett fizetniük, de a legkevesebb két büntetőpont így is jár érte – derül ki a legutóbbi összesítőből.

    Fotó: Sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség

Mint közölték, tilosban történő megállásért összesen 618 büntetőpontot osztottak ki, 165 parkolási bírságot jegyeztek, ezek összértéke 66 ezer lej. Hadnagy István intézményvezető arra figyelmeztetett, hogy a korábbi rendelkezésektől eltérően  „jó ideje teljességében tilos a járdán megállni, függetlenül attól, hogy mennyi hely marad a gyalogosforgalom számára” – fogalmazott. Ennek kapcsán a helyi rendőrség arról is tájékoztatott, hogy az Állomás negyedi tóval szemben, ahol az újonnan leaszfaltozott járda mentén korlátokat helyezett ki az önkormányzat, az érintett rész gyalogos övezetnek számít, így ott tilos a parkolás. „Ha a környékbeli lakók változtatnának a hely rendeltetésén, ezt a polgármesteri hivatal bevonásával tehetik meg, addig azonban a megállás tilos és büntetendő” – mutattak rá. (dvk)

