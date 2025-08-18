Az Orange 5G+ technológiája segíti Sepsiszentgyörgy digitalizálását

Sepsiszentgyörgy lakói az idei évtől kezdődően az Orange szolgáltatások keretében hozzáférhetnek az 5G/5G+ technológiához. A város felvétele a legerősebb mobilösszeköttetési technológiák térképre része a vállalat romániai digitalizációs kezdeményezésének. Az 5G/5G+ gyorsabb, stabilabb és hatékonyabb hálózati hozzáférést jelent úgy otthon, mint útközben és zsúfolt helyeken egyaránt. Ez az új előrelépés újabb bizonyítéka annak, hogy az Orange Romania továbbra is a leggyorsabb vezetékes és mobil hálózatot biztosítja hazánkban.

A vállalat 2024 végéig mintegy 265 millió eurót fektetett be az 5G-technológia fejlesztésébe, ami az országban a legjelentősebb ilyen típusú beruházás. Az Orange továbbra is a legszélesebb spektrumportfólióval és a legambiciózusabb országos lefedettségi célokkal rendelkező szolgáltató. A beruházások folytatódnak annak érdekében, hogy az ügyfelek mindig naprakész mobil élményben részesüljenek.

Mit jelent az 5G-re való átállás?



A 5G infrastruktúra fejlesztése gyorsabb mobil internetes adatátvitelt eredményez: alkalmazások, weboldalak és otthoni okoseszközök szinte azonnal elérhetők lesznek az 5G/5G+ hálózaton; a videostreaming sokkal jobb minőségű, a fájlok továbbitása is gyorsabb. Továbbá az új technológia jelentősen jobb hálózati kapcsolatot biztosít zsúfolt helyeken, valamint erősebb mobil- és internetjelet beltéri környezetben. Az 5G/5G+ fontos átalakulásokat hoz Sepsiszentgyörgy lakósai mindennapi életében, elősegítve több okosotthon létrejöttét, és támogatva az Internet of Things és Smart City projektek megvalósítását az oktatás, egészségügy, energia, környezetvédelem és elektromos járművek területén.

Az 5G hálózatok megváltoztatják az életvitelünket és munkavégzésünket azáltal, hogy elősegítik a hatékony, hálózati és megszakítások nélküli életmódot. Ráadásul elengedhetetlenek az okos és fenntartható városok kialakulásához. Ahogy az adatforgalom zöme áttevődik a 4G-ről, jelentős energiafogyasztás-csökkenés várható. Az új technológia akár tízszer energiatakarékosabb ugyanakkora adatforgalom esetén. Ráadásul a modern hálózatok „energiatakarékos üzemmódba” léphetnek, ha nem használják őket intenzíven, ezzel mérsékelve a környezeti hatást.

Az ANCOM legfrissebb, Netograf tanulmánya szerint az Orange Romania rendelkezik a leggyorsabb mobilhálózattal az országban, átlagos letöltési sebessége 95 Mbps. Ugyanez a jelentés azt is megállapítja, hogy az Orange továbbra is a leggyorsabb vezetékes internetet nyújtja Romániában, átlagosan 558 Mbps letöltéssel. Emellett 2024 végén az LCC International független külső auditor megújította az Orange számára, az ország legjobb mobilhálózatát igazoló elismerést.

„Az Orange Romania számára az innováció mindig is állandó elem volt, ami azt jelentette, hogy a legújabb technológiákhoz szinte ugyanolyan ütemben jutottunk hozzá, mint az Európai Unió más országai. Ezért idén is folytatjuk a fejlesztéseket több településen: az 5G/5G+ terjesztését, a 100 %-os lefedettség elérését minél több városban, valamint a vezetékes szolgáltatások hálózatának javítását. Romániában sok város célja, hogy minél hamarabb elérje a klímasemlegességet, és számos technológiát alkalmaztak, amelyek által az országos Smart City hálózat részévé váltak. Az 5G/5G+ lehetővé teszi egy teljes ökoszisztéma kialakítását, amely intelligens érzékelőkből és eszközökből áll, és közhasznú célokat szolgál. Ugyanakkor a technológia arra ösztönzi a háztartási felhasználókat, hogy több okos eszközt integráljanak otthonaikban. Egy gyorsabb, megbízhatóbb hálózat jobb lakhatási és munkakörülményeket biztosít, több teret ad a személyes fejlődésnek – akár hobbiról, akár szakmáról van szó” – közölte Marius Maican, az Orange Romania Technológiai Igazgatója.

Egy olyan város digitalizálása, mint Sepsiszentgyörgy, új lehetőségeket teremt lakói számára, valamint új kapcsolatokat és közösségeket hoz létre. Hasonló érdeklődési körrel, értékekkel és szenvedélyekkel biró személyek a hálózati technológia által közelebb kerülhetnek egymáshoz. Ahogy az Orange új kampánya is kihangsúlyozza: „a szenvedélyek szintet lépnek a leggyorsabb hálózatban.”

Sepsiszentgyörgy része a 5G hálózat legújabb bővítési folyamatának. Az elmúlt hónapokban az 5G halózat elérhetővé vált Déván, Ploiești-en, Târgoviște-en, Călărași-on, Giurgiu-n, Mioveni-en, Székelyudvarhelyen, Máramarosszigeten, Besztercén, Gyulafehérváron, Sebeș-en, továbbá 100 %-os lefedettsége lett Kolozsváron és Jászvásáron. A 5G/5G+-t kínáló térképre legútóbb felkerült városok között szerepel Slobozia, Piatra-Neamț, Torda, Câmpia Turzii és Zilah. Jelenleg az Orange Romania 63 városban és környékükön biztosít 5G/5G+ lefedettséget.

További részletek az Orange Romania 5G/5G+ szolgáltatásairól az orange.ro oldalon. (X)



