Elhalálozás

2025. augusztus 19., kedd, Elhalálozás

Elhalálozás
Tiéd a csend és a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom.
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, testvér, sógor, keresztapa, koma, rokon, barát 
és ismerős, a rétyi
id. DOMBORA ANDRÁS
életének 75. évében hosszas, de türelemmel viselt szenvedés után megpihent.
Drága halottunkat 2025. augusztus 19-én 15 órakor kísérjük utolsó útjára a rétyi ravatalozóházból.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1120329
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, testvér, keresztapa, rokon és jó barát, a sepsiszentgyörgyi
FÉNYA SÁNDOR
életének 65. évében 
hirtelen elhunyt.
Temetése 2025. augusztus 19-én, kedden 15 órakor lesz a szemerjai új református temetőben katolikus szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4335224
Megemlékezés
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gyula) 
Fájó szívvel emlékezünk
a feldobolyi
NAGY SÁNDORRA
halálának huszadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120330
Emlékezünk rád,
BURIÁN MÁRIA LILLY,
hogy már tíz éve elindultál
a csillagösvényen. ­Szívünkben őrizzük emlékedet, és köszönjük, hogy onnan fentről is vigyázol ránk.
Fiaid, unokáid és dédunokáid
1120333

