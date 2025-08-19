Elhalálozás

Tiéd a csend és a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom.

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, testvér, sógor, keresztapa, koma, rokon, barát

és ismerős, a rétyi

id. DOMBORA ANDRÁS

életének 75. évében hosszas, de türelemmel viselt szenvedés után megpihent.

Drága halottunkat 2025. augusztus 19-én 15 órakor kísérjük utolsó útjára a rétyi ravatalozóházból.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1120329

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, testvér, keresztapa, rokon és jó barát, a sepsiszentgyörgyi

FÉNYA SÁNDOR

életének 65. évében

hirtelen elhunyt.

Temetése 2025. augusztus 19-én, kedden 15 órakor lesz a szemerjai új református temetőben katolikus szertartás szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4335224

Megemlékezés

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gyula)

Fájó szívvel emlékezünk

a feldobolyi

NAGY SÁNDORRA

halálának huszadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1120330

Emlékezünk rád,

BURIÁN MÁRIA LILLY,

hogy már tíz éve elindultál

a csillagösvényen. ­Szívünkben őrizzük emlékedet, és köszönjük, hogy onnan fentről is vigyázol ránk.

Fiaid, unokáid és dédunokáid

1120333